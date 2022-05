Eataly apre a Fiumicino il primo punto vendita in un aeroporto

Eataly, in collaborazione con Autogrill, apre a Roma Fiumicino il suo primo punto vendita in assoluto in un aeroporto.

di Luca Venturino 18 Maggio 2022

Eataly si alza in volo dalla California e atterra a Roma Fiumicino, aprendo il primo punto vendita in un aeroporto in collaborazione con Autogrill: si tratterà del più grande punto vendita in Italia, con 300 coperti e un’area complessiva di oltre 200 metri quadri che si allargano all’interno della nuova Area di Imbarco A connessa al Terminal 1. Qui, i clienti potranno scegliere tra le offerte gastronomiche e gli ambienti creati da Eataly – dalla pizza alla pala con servizio al banco ai chioschi tematici dedicati a Orto, Fritto, Pasta e Griglia con menu dedicati.

Non mancherà, chiaramente, la proposta carnivora in cui spiccano le carni de La Granda Presidio Slow Food cucinate alla griglia; o l’area caffetteria con il caffè Lavazza e i dolci firmati Golosi di Salute. Se invece avete bisogno di un aperitivo spensierato dopo essere atterrati dalla vacanza di turno, potrete rivolgervi allo scenografico bar Vini e Aperitivi.

“Essere parte del progetto di rilancio del “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, ci riempie d’orgoglio” ha commentato Nicola Farinetti, Amministratore Delegato di Eataly, nel sottolineare l’impegno dell’azienda nel rendere speciale il piacere della sosta che accompagna i viaggi. “Il nuovo Eataly, con il motto “eat better, fly better”, porterà il meglio del nostro Made in Italy in un luogo di grandissimo traffico di italiani e stranieri, ai quali potremo far vivere l’esperienza che la cultura enogastronomica italiana può offrire”.