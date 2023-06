Eataly, Fabrizio Galla porta la sua Pasticceria negli spazi di Torino e Milano

di Luca Venturino 8 Giugno 2023

La Pasticceria di Fabrizio Galla approda infine negli spazi di Eataly – prima in quel di Torino, capitale sabauda vicina (in tutta i sensi) al pastry chef di origini piemontesi; e poi anche a Milano, a partire dalla prossima setttimana. Ispirati a una ricetta di attenta ricerca di equilibrio e incontro e modellati secondo la qualità disseminata da un certo Iginio Massari, centro di ispirazione per eccellenza, i dolci di Fabrizio Galla arriveranno al Lingotto con una ampia selezione di tutte le linee: si partirà dalla prima colazione con Croissant, Girelle, Trecce, Cubi fragranti e Veneziana; per poi passare alla pietra angolare della pasticceria di Galla, i mignon piemontesi, e ancora bunet alla fragola e alla violetta e mirtillo e fave di tonka al Savarin.

La Pasticceria di Fabrizio Galla arriva a Eataly: tutti i dettagli

Non temete – la lista delle golosità è appena agli inizi: non mancheranno, infatti, le monoporzioni stagionali come la deliziosa cheesecake ai frutti esotici o la nocciola e ciliegie; e ancora una trentina di cioccolatini e praline di diversa tipologia e una selezione di torte in cui spicca il profilo della celebre Torta Jessica, creazione che è valsa a Fabrizio Galla la medaglia d’oro durante la Coupe du Monde de la Pâtisserie nel 2007 e che si compone di sette strati e che ricorda, nel nome e nell’ispirazione, il personaggio dei cartoni animati Jessica Rabbit.

L’approdo negli spazi di Eataly è di fatto l’ultima tappa di un lungo – e naturalmente fruttuoso peregrinare – per laboratori di tutto il mondo: classe 1973 e originario, come già anticipato in apertura, di Chivasso (provincia di Torino), Fabrizio Galla ha studiato alla scuola professionale Arte Bianca del capoluogo piemontese per poi, animato dal desiderio di ampliare le proprie conoscenze e orizzonti, spostarsi tanto lungo lo Stivale quanto all’estero.

Nel 2007 vince, come già accennato, la Coupe du Monde de la Pâtisserie con la sua Torta Jessica, lavora a San Francisco, nell’assolata California, e in Giappone; per poi tornare in Italia per inaugurare, nel 2016, il suo primo punto vendita a San Sebastiano da Po, tempio incastonato proprio nel suo Piemonte. Galla è per di più uno dei pochi italiani a fare parte dei Relais Desserts, associazione dei 100 migliori pasticceri al mondo blasonata a livello internazionale, ed è recentemente (2020) stato riconosciuto come Pasticcere dell’Anno 2020 da Gino Fabbri.

L’arrivo a Eataly gli permetterà di unire un ulteriore tassello alla propria pasticceria, che punta a “impastare” la tradizione gastronomica piemontese portandola avanti, rendendola attuale e reinterpretandola pur rispettando sempre il suo punto di origine.