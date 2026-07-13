Ecco chi sono i primi finalisti Pizza Bit Competition 2026 di Molino Dallagiovanna

Questo 9 luglio appena trascorso Brindisi è diventata teatro di una delle sfide più sentite dell’arte bianca italiana, quando all’Oktagona Beach si è svolta la prima semifinale dell’edizione 2026 della Pizza Bit Competition di Molino Dallagiovanna. Un evento che per la prima volta si è svolto direttamente sulla spiaggia, animando il litorale brindisino con una sfida dall’alto livello tecnicio.

La sfida e i vincitori

Nove maestri pizzaioli, reduci dalle dure selezioni regionali, si sono presentati davanti ai propri banchi di lavoro con un obiettivo chiaro: conquistare l’accesso alla finalissima e dimostrare la propria maestria. La sfida tecnica di questa tappa ruotava attorno a un ingrediente d’eccezione, ovvero Blackery, l’innovativa miscela firmata da Molino Dallagiovanna. Ogni concorrente ha dovuto interpretare al meglio le caratteristiche e le potenzialità di questo impasto, cercando l’equilibrio perfetto tra sapidità, consistenza e innovazione visiva. Mentre gli artigiani erano al lavoro il pubblico presente ha potuto godere di un’atmosfera vibrante, arricchita dall’animazione di RDS e dalla presenza di Andrea Mainardi e Daniele Persegani, che hanno accompagnato le prove dei pizzaioli.

Una giuria tecnica composta da giornalisti, esperti del settore e professionisti della gastronomia ha valutato la piacevolezza di ogni morso, analizzando la tecnica di stesura dell’impasto Blackery, la creatività degli accostamenti degli ingredienti e la capacità complessiva di presentare un prodotto equilibrato e moderno. Tre nomi sono emersi sopra gli altri, guadagnandosi il diritto di proseguire il proprio sogno verso il titolo di nuovo Dallagiovanna Pizza Ambassador. Questi talenti avranno ora l’onore di sfidarsi nuovamente a settembre a Gragnano Trebbiense, presso la prestigiosa sede storica di Molino Dallagiovanna, nell’atto finale che decreterà il vincitore assoluto della competizione.

Ecco i tre vincitori che hanno trionfato nella tappa brindisina assicurandosi un posto in finale:

Ivan Correnti , proveniente da Il Principà Pizzeria di Enna, che ha convinto la giuria con la sua pizza intitolata Cambiamenti.

, proveniente da Il Principà Pizzeria di Enna, che ha convinto la giuria con la sua pizza intitolata Cambiamenti. Ruggiero Francavilla , della Pizzeria Francavilla – Pizzeria Oltre di Barletta, che ha gareggiato con la creazione chiamata Bea.

, della Pizzeria Francavilla – Pizzeria Oltre di Barletta, che ha gareggiato con la creazione chiamata Bea. Francesco Pio Comune, della Trattoria Pizzeria da Cesira di Benevento, autore della pizza denominata Contrasti Sanniti.

Con la conclusione di questo primo appuntamento pugliese, il ciclo delle tre semifinali della Pizza Bit Competition si è ufficialmente aperto, lasciando dietro di sé il sapore di una sfida vinta e la promessa di nuovi racconti di eccellenza nelle tappe successive. Molino Dallagiovanna continua così nel suo ambizioso intento di promuovere la cultura della pizza contemporanea, mescolando sapientemente ricerca tecnica e spettacolo per portare l’alta gastronomia sempre più vicina al grande pubblico.