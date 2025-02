Il Pizza Bit Competition riparte con la quarta edizione: come iscriversi

Le candidature per la quarta edizione di Pizza Bit Competition sono ufficialmente aperte: ecco quali sono i primi passi da fare per diventare Brand Ambassador di Molino Dallagiovanna.

Squilli di tromba e rulli di tamburi – la quarta edizione di Pizza Bit Competition is on the way. L’adunata, come di consueto, è rivolta ai pizzaioli professionisti dello Stivale: in palio il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador”, volto ufficiale di Molino Dallagiovanna per il settore pizza in Italia e nel mondo.

Il corpo della competizione seguono l’antico adagio del “squadra che vince non si cambia”: nove gare regionali declinate nelle tre principali zone della Penisola (ossia tre al Nord, tre al centro e tre al Sud), tre semifinali e una sola finalissima, in programma presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (PC).

Iscrizioni aperte fino all’11 aprile 2025

Bando alle ciance e largo alle norme operative, dunque. Le iscrizioni a questo quarto capitolo di sfide a colpi di tonda rimarranno di fatto aperte fino all’11 aprile 2025; e presentare la propria candidatura è un processo davvero semplice. In ogni caso, per favore di chi si è seduto in fondo, spiegheremo il processo passo passo.

Primo passo: accedere al sito di Molino Dallagiovanna nella sezione dedicata all’iniziativa in questione – dove, tra parentesi, potrete consultare anche il regolamento della competizione nella sua interezza.

Passo numero due: compilare l’apposito form di iscrizione rispondendo a tutte le domande richieste e indicando le 3 Tappe Regionali dove, in caso di passaggio alla Fase Successiva, il pizzaiolo preferirebbe effettuare la prova pratica. Fine dei passi: ora è sufficiente attendere. L’iscrizione, badate bene, è gratuita.

Entro il giorno 29 Aprile 2025, via mail, verrà comunicato ai partecipanti e alle riserve se sono stati ammessi alla fase 2 di GARA REGIONALE, il luogo, la data, l’ora in cui si dovranno presentare, un elenco di tutte le attrezzature che verranno messe a disposizione per effettuare la prova pratica nella sede a loro assegnata e da loro precedentemente opzionata. Attenzione: occorre rispondere alla mail di cui sopra entro il 7 maggio 2025, quindi occhi aperti.