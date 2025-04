Ecco cosa si mangia al nuovo ristorante di Piero Chiambretti

“Senza dazi”, promette Piero Chiambretti dalla vetrina dei social. L’oggetto della promessa è Casa Italia, nuovo locale ideato dal nostro protagonista che sorgerà (o meglio: già sorge, che il taglio del nastro risale a ieri 14 aprile) al primo piano del ristorante-pizzeria Fratelli La Cozza.

Abbiamo già individuato le coordinate temporali, e appena accennato quelle spaziali. Con più precisione, dunque: civico numero 39 di Corso Regio Parco, tra l’ossessiva geometria di Torino Le premesse parlano di cucina tradizionale e onesta, ambiente informale, traboccante di riferimenti all’immaginario pop italiano (calcio – granata, com’è ovvio, ma anche degli altri colori, atletica, tennis, cultura culinaria: tutto quel che conta, insomma); ma una domanda rimane: che si mangia, dunque?



Tutto quel che sappiamo sul ristorante di Chiambretti

Casa Italia, come anticipato in apertura di articolo, si trova all’interno del locale di proprietà della Fratelli La Cozza, società dei fratelli Ferrari e di Chiambrettti stesso. Al di là delle più spicce norme operative, però, quel che preme sottolineare è che l’atmosfera dilagante è quella del pranzo in famiglia. Spiega il nostro, in una breve intervista ai colleghi del Corriere di Torino: “Casa Italia è un luogo della mente e della gola, è la casa di tutti”.

Vien da sé che per far seguito a una tale dichiarazione di democrazia serve più che un nome più o meno patriottico e l’atmosfera da vacanza italiana. Parliamo di menu, dunque: prezzo fissato a 25 euro con due piatti a scelta con tanto di contorno o dolce, coperto comodamente incluso. A noialtri, oltre ai numeri, interessano però anche e soprattutto gli interpreti.

Parlavamo di cucina tradizionale e nazionale, forte di un filone classico affiancato ai piatti ionici della pizzeria partenopea La Cozza: burbrata, gnocco fritto con crudo di Parma, la bruschetta classica fatta al momento, le penne Rummo alla Scarpariello, gli spaghetti La Molisana con le cozze, gnocchi fatti in casa, lasagne al forno. E poi ancora cozze in tutte le salse e guazzetti e chi più ne ha più ne metta, pizze, dolci come la pastiera napoletana, il tiramisù e il babà al rhum.