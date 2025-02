A Torino chiude un altro stellato: è la débâcle definitiva?

No, Torino non se la passa bene. Ma bene per niente. Marcello Trentini, ex chef dello stellato Magorabin, annuncia all’improvviso la chiusura del suo ristorante. All’improvviso più o meno, visto che già qualche settimana fa aveva dato l’addio lo chef Enzo Barillà, che da qualche tempo aveva in mano le redini della cucina. “È solo un sous chef”, ci aveva detto allora Marcello Trentini, piccato per essere stato incluso nel nostro articolo sulle turbolenze stellate di quest’ultimo periodo. Ma evidentemente non era così, o quantomeno non era soltanto così, visto l’esito che Magorabin, l’ultimo dei giovani stellati torinesi rimasti in piedi, ha avuto in poche settimane.

Perché chiude Magorabin

La chiusura è definitiva, spiega oggi Marcello Trentini, che non ha voluto parlare con noi di quel che già si vociferava da qualche giorno. “Al netto delle illazioni e delle presunte certezze che alcuni vogliono leggere come verità, le ragioni della mia decisione hanno radici profonde”, spiega, affidandosi ai social (che evidentemente talvolta sono meglio dei giornalisti, ma tant’è, forse su questo dobbiamo fare un mea culpa, o dotarci anche noi di like e cuoricini). “Sicuramente l’uscita dalla brigata di un sous chef non è tra quelle”, ribadisce, confermando che l’addio di Barillà non è stato il problema. La colpa, ancora una volta, è del modello fine dining, che sembra davvero essere messo in crisi dai tempi, così come era stato concepito qualche anno fa.

“Che la ristorazione definita fine dining, per come è stata concepita nell’era contemporanea, non sia più sostenibile (se si escludono alcune eccezioni) lo sanno ormai anche i sassi e mi sembra superfluo ribadire che senza catering, consulenze, branding, etc.. nessuno può stare felice”, dice Trentini, spiegando di essersi “gradualmente innamorato di un tipo di ristorante più Smart che io definisco Funky. Locali laici dove musica, belle vibe, vino e cibo divertente lasciano spazio alla libertà di interpretazione della serata”. Come il suo format CasaMago, adiacente al ristorante stellato.

“La stella Michelin l’ho desiderata, fortemente voluta, conquistata e portata tatuata sulla pelle con grande piacere per ben 13 anni”, prosegue. “È stato un riconoscimento al nostro amore per la filosofia dell’accoglienza e dí sicuro non la rinnegheremo. Da alcuni anni a questa parte, però, ho deciso che il mio tempo, gli affetti, la qualità della vita sarebbero diventati una mia priorità e le regole non scritte della ristorazione gastronomica non mi appartenevano più. Tutto qui… nulla di più”.

E ora Torino come se la passa?

Male, malissimo. Certo, il problema può essere nel fine dining, ma altrove non succede quello che da qualche tempo a questa parte succede a Torino, e che forse la Michelin – a cui non si può non riconoscere una certa lungimiranza – aveva già intuito, quando aveva smesso un po’ di premiare la città, in quella che era sembrata una sorta di malvolenza verso i ristoratori torinesi.

E invece, eccoci qui, a quattro mesi dalla premiazione della Guida Michelin, con una città che ha perso i pezzi per strada, al ritmo di una stella al mese praticamente, e lo ha fatto nel momento peggiore della storia, ovvero a pochissimi mesi dall’arrivo della corte della ristorazione mondiale, quella che il 19 giugno parteciperà alla premiazione dei The World’s 50 Best Restaurants 2025 sarà a Torino , manifestazione per cui – vale la pena ricordarlo, a questo punto – l’amministrazione ha speso non pochi soldi, e che ora sembra definitivamente consegnata nelle mani di Milano, o di altri luoghi italiani, che presumibilmente fagociteranno con la forza di ristoranti migliori, più numerosi e più appetibili gli addetti ai lavori in arrivo, che invece avrebbero dovuto far brillare con le loro luci e le loro penne la città.

Un disastro, insomma, di cui non si capisce bene di chi è la colpa, perché se è vero, come dicevamo, che una certa ristorazione sembra avere qualche problema di sostenibilità, è altrettanto vero che il caso-Torino è incredibile e probabilmente senza precedenti. Chiudono tutti, uno dopo l’altro, e questo è indice di qualcosa che non va nella città probabilmente, prima ancora che nella ristorazione.

Resta chi c’era, chi c’è sempre stato, in una Torino che pare inevitabilmente legata al passato. Vintage, Carignano, Dolce Stil Novo alla Reggia, La Credenza: posti che la critica tratta talvolta con un certo snobismo, perché non abbastanza attuali, e invece meno male che ci sono, con tutta la loro solidità, perché altrimenti Torino sarebbe sì una piccola Bari, senza il mare ma anche senza ristoranti stellati. L’avanguardia gastronomica è affidata a Condividere, che ora più che mai ne porta l’intero peso sulle spalle, e bisogna augurarsi che sappia reggerlo, perché da soli è dura per tutti, anche per chi è fortissimo.

Nel frattempo, qualcuno dovrebbe seriamente porsi delle domande, e non solo nel mondo del fine dining, evidentemente.