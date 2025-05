Ecco dove esportiamo il 60% della nostra pasta

Uno studio di Unione Italiana Food disegna un mercato estero della pasta italiana in forte crescita.

Nessuno si stupirà se l’Italia conferma il suo primato di produttore mondiale di pasta, una posizione sostenuta da numeri in forte crescita, e a confermarlo sono i dati di uno studio di Unione Italiana Food, prima associazione italiana per rappresentanza diretta di categorie merceologiche, che ha elaborato i dati Istat del 2024: l’export del nostro cibo più amato cresce del 9,1% rispetto al 2023, 2.420.345 tonnellate, per un valore economico pari a 4,02 miliardi di euro.

La pasta italiana all’estero

Più della metà della produzione dei nostri pastifici è dedicata ai mercati esteri: “oggi quasi il 60% dei pacchi di pasta prodotti in Italia viene esportato – spiega Margherita Mastromauro, Presidente dei Pastai Italiani di Unione Italiana Food. – E se la pasta italiana gode all’estero di tanto successo e ha un percepito estremamente positivo, è merito del saper fare centenario dei pastai italiani.”

La maggioranza della pasta esportata, circa 1,5 milioni di tonnellate pari al 62,9%, è destinata ai paesi dell’Unione Europea, soprattutto Germania (467.183 tonnellate) e Francia (278.511 tonnellate).

Al di fuori dell’UE sono state esportate 898.815 tonnellate, con Stati Uniti (302.177 tonnellate), Regno Unito (283.478 tonnellate) e Giappone (69.589 tonnellate) a comporre il podio dei compratori.

Ad alimentare il mercato internazionale della pasta italiana ci sono anche molti nuovi paesi compratori: parliamo di Svezia, Canada, Polonia, Arabia Saudita, Brasile, Cina, Repubblica Ceca, Croazia, Romania, Albania ,Portogallo, Malta, Libano, che registrano aumenti negli acquisti tra il 5 e il 20%. Stupiscono i mercati africani e sudamericani, con Messico, Argentina, Etiopia, Eritrea, Sri Lanka e Paraguay che registrano una crescita superiore al 50%.

Mastromauro commenta così: “la pasta italiana è un prodotto in grado di rispondere alle esigenze dei consumatori più attenti. Il nostro impegno è quello di continuare a valorizzare questo patrimonio culturale e alimentare, rafforzando le relazioni commerciali internazionali e promuovendo il Made in Italy nel mondo”.