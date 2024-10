Ecco il panettone in limited edition di Iginio Massari da 120€

Ancora non siamo arrivati ad Halloween e già si scaldano i forni per i panettoni natalizi. Ovviamente fra i primi della lista a premere ON c’è il Gran Maestro dei lievitati Iginio Massari. Che però stavolta si scosta dalla tradizione regalandoci (si fa per dire) un panettone in limited edition assolutamente inedito. Ricoperto da glassa rosa pastello, al gusto fragola e cioccolato, comprensivo di cappelliera da collezione. Che dite, ne vale la pena per 120€?

Il panettone

Nella scuderia panettoni di Iginio Massari quest’anno non c’è un cavallo, ma un unicorno di battaglia. Il nuovissimo arrivato infatti si presenta come una soffice nuvola rosa (cit.) che profuma di fragola e cioccolato. Anzi, a essere precisi i suoi ingredienti distintivi sono fragola Mara des Bois e cioccolato fondente al 70% monorigine San Martin Perù.

Come mai la scelta di questa insolita combinazione? Ce lo spiega il listino Iginio Massari, che descrive qualità e profilo organolettico dei pregiati ingredienti. La fragola francese è “rinomata per il suo aroma e il sapore dolce che ricorda le fragoline di bosco”, mentre il cioccolato “è un’eccellenza dalla consistenza vellutata, caratterizzata da complesse note aromatiche di frutti rossi, agrumi e spezie”. Il tutto amalgamato in una preparazione da 65 ore di cottura, segno distintivo del Maestro Massari.

Stavolta poi la ciliegina sulla torta è doppia. Da una parte infatti troviamo la glassa alle fragole col suo rosa pastello che fa molto Chiara Ferragni (ci auguriamo con risultati molto diversi). Dall’altra, la pezzatura inedita da 1,5 chilogrammi che, in parte, giustifica il prezzo più elevato.

Le altre limited edition

Siete allergici alle fragole? O forse l’allergia è verso quei cento e passa euro che rischiano di rendere amaro ogni boccone? Non c’è problema: il catalogo 2024 Iginio Massari ha offerte per tutti i gusti e (quasi) tutte le tasche. Il panettone rosa infatti non è l’unica novità di questo Natale, con ben altre due edizioni limitate da provare. In alternativa si può optare per il rosa più scuro del panettone al cioccolato e lampone da 60€. Qui avete lamponi canditi, cioccolato al latte e fondente e glassa al lampone dalla tinta che vira sul vinaccia.

Oppure c’è il panettone integrale al caramello e pere da 57 euro. Farina integrale, pere candite, glassa di cioccolato al caramello, un bianco compatto effettivamente meno instagrammabile (ma vuoi mettere il grado di golosità?). Quest’anno pare che l’Iginio, e con lui molti colleghi chef e pasticcieri, voglia proprio scatenarsi. Il punto è, quanto saremo ricettivi noi consumatori? La risposta al prossimo gennaio.