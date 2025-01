Ecco le ricette che abbiamo cercato di più su Google nel 2024

Da un po’ di tempo a questa parte, il periodo a cavallo tra fine e inizio anno è tutto un proliferare di classifiche di ciò che abbiamo ascoltato, letto, guardato di più. E anche cercato di più, ovviamente. Per tirare le somme delle query gastronomiche più di moda del 2024, ci viene incontro Google Trends, un pozzo stupefacente di richieste, dalle più ovvie alle più inaspettate, fatte dagli esseri umani al motore di ricerca. Nel guazzabuglio di domande sui perché e sui percome, non poteva mancare la sezione “ricette”. Scopriamo allora quali sono le più digitate nell’anno appena trascorso (chiedendoci perché diavolo la quarta in classifica siano i funghi sott’olio).

Le ricette più cercate in Italia

Nonostante le infinite pubblicazioni di influencer della gastronomia più o meno preparate/i, sappiamo bene che la maggior parte di noi è all’internet che si rivolge per illuminare il vuoto cosmico che abita la nostra testa all’ora di cena. Google è senza dubbio uno dei principali amici virtuali che ci rischiara la via ed è dalla sezione di monitoraggio dati del gigante tecnologico che ricaviamo interessanti informazioni sulle nostre ricerche. I risultati di quest’anno sono prevedibili e specchio di reali tendenze a cui abbiamo assistito? Probabilmente sì, anche se bisogna guardare bene.

Partiamo dal fondo, per creare un po’ di suspense in stile premiazione di Sanremo. Piccola nota di contesto: diamo un’occhiata da vicino ai risultati italiani, ma se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità restate con noi fino alla fine per scoprire alcune delle ricette più digitate nel mondo.

Al quinti posto delle preparazioni più ricercate troviamo – tenetevi forte – il risotto alla monzese originale. Strano? A primo acchito, forse, ma poi ci ricordiamo che una delle puntate di 4 Ristoranti è stata proprio dedicata a Monza, con special (indovinate un po’), il risotto tipico della città. Il picco di ricerche, se scaviamo più a fondo, corrisponde proprio ai giorni successivi all’episodio di Borghese. Torniamo a risalire il podio. Quarto e terzo posto sono occupati, rispettivamente, dai funghi sott’olio e dagli spatzle, ricette tutto sommato più generiche. Al secondo posto del podio troviamo le lenticchie; serve specificare in quale giorno dell’anno sono state le protagoniste delle nostre ricerche?

La medaglia d’oro va invece non solo a una preparazione specifica ed estera, ma associata persino a un marchio in particolare. Parliamo dei Crumbl cookies, ovvero i classici biscotti statunitensi, ma prodotti in mille varianti diverse dall’omonima azienda. Dal gusto churros al French toast, Crumbl propone mille opzioni e ha particolarmente coinvolto il mondo dei social nel 2024 (su Instagram conta più di 6 milioni di follower).

E fuori dall’Italia? Per rimanere in tema States, la ricetta più cercata nel Paese a stelle e strisce è stata quella dei muffin olimpici, mentre in Francia – già che parliamo di Olimpiadi – i figatelli al forno, specialità della salumeria corsa.