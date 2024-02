4 Ristoranti con Alessandro Borghese: anticipazioni della puntata a Monza

Tredicesima puntata per 4 Ristoranti con Alessandro Borghese (o meglio: 13esima se consideriamo la stagione 2023/24 come un insieme, altrimenti è l’ottava puntata della seconda parte di questa stagione visto che si ostinano a spezzettarla tutte le volte): il van questa volta ci porta a Monza, per scoprire il Miglior ristorante chic della città. L’appuntamento è come sempre per domenica 4 febbraio 2024 alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) o in diretta streaming su Now.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese corre a Monza

Fra un giro per il centro storico e uno all’autodromo, ecco che la puntata di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese a Monza si svolgerà come di consueto.

A turno i quattro ristoratori in gara si ospiteranno a vicenda a pranzo, ciascuno nel proprio locale. Arrivati sul posto, mentre i tre rivali si occuperanno di esaminare e criticare (soprattutto) la location e la mise en place, ecco che Alessandro Borghese andrà in cucina insieme al ristoratore di turno.

Qui coglierà l’occasione per controllare che tutto sia a norma (pulizia di cappe e lampadari, niente coltelli a vista o appesi con magnete alla parete, cibi correttamente etichettati e separati in frigo e dispensa, niente stracci sporchi abbandonati in giro…) e per dare una prima occhiata allo Special.

Lo Special, l’ultima vera novità introdotta nel format, è ormai con noi da qualche edizione. Si tratta di un piatto, un ingrediente o anche una modalità di cottura particolare e tipica della zona. Tutti i ristoratori sono chiamati a confrontarsi sullo Special. Oggetto di bonus da parte di Borghese, ecco che, per forza di cose, lo Special cambierà di puntata in puntata.

Per quanto riguarda Monza, lo Special sarà il risotto alla monzese.

Alla fine i ristoratori dovranno dare un voto da 0 a 10 alle seguenti categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Sommando i voti ecco che verrà eletto il Miglior ristorante chic di Monza. Ma attenzione, mancano ancora quelli di Alessandro Borghese che con il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato.

Questi i quattro ristoranti in gara a Monza:

Ristorante Mamíe di Maria Rosaria: situato vicino alla Villa Reale di Monza, la location si presenta minimalista ed essenziale in quanto il locale vuole focalizzarsi tutto sull’esperienza culinaria. Il menu propone abbinamenti eleganti fra piatti del nord e del sud, soprattutto a base di pesce

di Maria Rosaria: situato vicino alla Villa Reale di Monza, la location si presenta minimalista ed essenziale in quanto il locale vuole focalizzarsi tutto sull’esperienza culinaria. Il menu propone abbinamenti eleganti fra piatti del nord e del sud, soprattutto a base di pesce Seta Monza di Giorgia: si trova nel quariere di San Fruttuoso. Il locale si presenta eclettico e raffinato. Il menu è di tipo moderno, ma con una cucina tradizionale italiana e diversi piatti regionali

di Giorgia: si trova nel quariere di San Fruttuoso. Il locale si presenta eclettico e raffinato. Il menu è di tipo moderno, ma con una cucina tradizionale italiana e diversi piatti regionali La cantina della monaca di Giordano: il ristorante si trova vicino al Duomo e si presenta come un locale elegante, fatto di legno e marmo, con travi a vista. Giordano collabora con lo chef per preparare abbinamenti “azzardati”. Il menu propone prodotti freschi e piatti rivisitati

di Giordano: il ristorante si trova vicino al Duomo e si presenta come un locale elegante, fatto di legno e marmo, con travi a vista. Giordano collabora con lo chef per preparare abbinamenti “azzardati”. Il menu propone prodotti freschi e piatti rivisitati OrsoBRUNO di Matteo: situato vicino al centro storico, si tratta di un ristorante a conduzione famigliare con due sale molto diverse fra di loro. Una ha un arredamento classico, mentre l’altra presenta oggetti di antiquariato e modernriato. Il suo menu è semplice e basato sulla cucina del territorio, con focus sui piatti di carne

Ricordiamo che in questa nona stagione Alessandro Borghese è stato a Bassano del Grappa, in Umbria, in Calabria, ad Ascoli Piceno, in Irpinia, in Costa Azzurra, nell’Oltrepò Pavese, a Lisbona, a Ravenna, in Sardegna, a Gorizia e a Lucca.