Ecco Mono, il ristorante nel centro sportivo di Andrea Dovizioso

Sotto il rombo delle moto da cross si inizia a sentire anche un altro rumore. Possibile che si tratti del tintinnio di forchette? Ebbene sì: perché da oggi, allo 04 Park – Monte Coralli di Faenza, fra una pista e l’altra ci si può anche sedere a tavola. Il ristorante Mono è la new entry del centro sportivo guidato (in tutti i sensi) dall’ex pilota e campione di motociclismo Andrea Dovizioso. Ecco com’è e cosa si mangia.

A tavola fra le piste

Polvere, sudore, benzina, adrenalina. Sfrecciare sulle MX non è un’attività per tutti, ma chi la pratica giura che è lo sport più bello del mondo. Uno di quelli, fra l’altro, che mettono parecchia fame. Così nasce la nuova apertura mangereccia, uno spazio conviviale e strategico per riprendere le forze tra una pista e l’altra. Ma non solo. “Be e magnè”, bevete e mangiate è lo slogan di Mono, area bar e ristorante in un’area del parco aperta anche ai non piloti.

“Sostenere imprese come il ristorante Mono significa valorizzare il coraggio imprenditoriale, la qualità dell’offerta gastronomica locale e la capacità di fare rete con progetti innovativi come lo 04 Park” dice Walter Del Borgo, presidente di Confesercenti Faenza. “È proprio in realtà come queste che si esprime al meglio il legame tra territorio, accoglienza e impresa: un legame che Confesercenti vuole continuare a rafforzare”.

Il menu

Dallo spuntino all’aperitivo, fino ai pasti principali e agli eventi privati. Mono vuole essere lo spazio versatile e il punto di raccolta e relax al centro delle piste, nonché dello spazio sociale creato dall’AD Dovizioso. La gestione è affidata alle sorelle Ferzilena e Madalena Hoxha, due veterane dell’ospitalità nell’Appennino del ravennate. Con una proposta che in effetti include in maniera trasversale parecchi highlights della cucina locale.

A partire dagli antipasti, in cui non possono mancare piadina, squacquerone e salumi tipici. Fra i primi, cappellacci, passatelli, curzul e le sempreverdi tagliatelle al ragù. I secondi invece sono completamente dedicati alla carne, brace, griglia e arrosto. In alternativa, nella sezione piatti unici, l’Hamburger Vegetariano e il “Gran Piatto Vegetariano” a base di formaggio ai ferri, verdure e pane grigliato. Infine, il tributo al patron del Park: il “Doviburger” un BLT a base di scottona servito con patatine fritte.