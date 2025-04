La Guida Michelin torna in Emilia-Romagna: annunciata la nuova premiazione

L’autunno sembra ancora lontano, ma non per chi di mestiere distribuisce macaron. Così dal padiglione dell’Emilia-Romagna al Vinitaly, in corso in questi giorni a Verona Fiere, arriva l’annuncio della data e del luogo della prossima premiazione per la guida Michelin italiana. La Food Valley rimane centrale, ma se la 70° edizione – quella tenutasi nel 2024 (per le stelle 2025) – si era svolta nella città del balsamico, l’annata 2026 si sposterà di una sessantina di chilometri a nord, per approdare a Parma. Volete segnarvi il giorno? Ci si vede mercoledì 19 novembre al Teatro Regio.

Nella capitale della Food Valley

Non c’è due senza tre. Dopo un triennio in Franciacorta (terminato nel 2023), sembra che la guida stellata abbia intenzione di ancorarsi anche in Emilia-Romagna per tre anni di fila. La conferma della seconda edizione a ruota nella regione settentrionale è appena stata confermata dal padiglione Emilia-Romagna presso la fiera veronese del vino. Così scopriamo che la serata di consegna dei macaron 2026 si svolgerà sullo sfondo del Teatro Regio di Parma, capitale della Food Valley e già città creativa per la gastronomia UNESCO nel 2015.

La città ducale, in realtà, non è affatto nuova agli sfarzi della guida francese: dal 2016 al 2018, infatti, è stata proprio lei l’oste dell’attesa premiazione gastronomica. Le autorità pubbliche, neanche a dirlo, si dichiarano onorate di questa rinnovata scelta. Nelle parole del sindaco: “Questo ritorno rappresenta il riconoscimento di un territorio che ha fatto dell’eccellenza enogastronomica non solo una tradizione, ma una vera e propria filosofia di vita. […] La Guida Michelin non premia solo ristoranti, ma valorizza un intero ecosistema fatto di produttori, artigiani e custodi di saperi che, insieme, rendono unica l’esperienza del viaggiatore in Emilia”.

Al primo cittadino fa eco l’assessora regionale al turismo Roberta Frisoni, che sottolinea la convergenza di molteplici aspetti generatori di turismo nella regione: “Si tratta anche di un potente attrattore turistico, di portata internazionale: ogni anno sono tanti gli ospiti stranieri e non che una volta alzati da tavola vanno alla scoperta non solo della nostra Food Valley unica, ma anche delle Città d’Arte, della Motor Valley e di tanto altro”. I premi assegnati saranno i soliti: stelle (“standard” e verdi), Sommelier Award, Service Award, Young Chef Award e Mentor Chef Award, oltre alla distinzione Passion Dessert.