di Manuela 23 Luglio 2021

L’Efsa ha diramato un parere preliminare che farà storcere il naso a molti: è impossibile stabilire quale sia la soglia di consumo di zuccheri rischiosa per la salute umana.

Detto in altri termini: non è possibile stabilire e sapere quale sia il limite di consumo di zuccheri capace di provocare rischi a lungo termine. L’Efsa ha pubblicato questo paerre per consultazione dopo aver preso in esame più di 30mila pubblicazioni scientifiche.

Gli esperti hanno effettivamente confermato il collegamento presente fra zuccheri e lo sviluppo di una serie di malattie come:

diabete mellito

obesità

carie

Inoltre hanno anche confermato che l’apporto di zuccheri liberi e aggiunti debba essere limitato. Tuttavia, quello che gli esperti non sono riusciti a stabilire, è quale sia il livello massimo di assunzione di zuccheri oltre il quale si rischiano danni alla salute.

Tuttavia Valeriu Curtui dell’Efsa avverte: questo parere preliminare (lo potete consultare integralmente qui) non deve essere interpretato come una bozza di eventuali future raccomandazioni o orientamenti per quanto riguarda la salute pubblica. E questo perché queste raccomandazioni sono di pertinenza delle autorità sanitarie nazionali e dei vari organismi internazionali.

Per esempio, proprio per questo motivo, il Regno Unito sta pensando di imporre una tassa sulle merendine, sempre nell’ottica di ridurre gli zuccheri assunti giornalmente con la dieta. O ancora: l’OMS ha dichiarato che nei cibi per neonati ci sono troppi zuccheri.