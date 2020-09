El Celler de Can Roca riapre dopo la chiusura per Coronavirus

Riapre questa sera El Celler de Can Roca, uno dei ristoranti più celebri del mondo, che era stato costretto a chiudere temporaneamente una decina di giorni fa a causa di alcuni casi di Covid-19 tra i membri dello staff interno.

Secondo quanto riporta il quotidiano Ara, lo staff del ristorante spagnolo sta riorganizzando le prenotazioni andate perse in questi giorni, aggiungendo anche (per dare ai clienti più soluzioni per recuperare) la possibilità di mangiare il martedì a mezzogiorno.

Josep Roca ha spiegato al quotidiano locale che sono stati eseguiti 120 test per il Coronavirus sul team interno, portando alla luce due casi paucisintomatici e altri sette asintomatici. Ovviamente, al momento, lo staff che sarà impiegato nel ristorante è quello risultato negativo ai test di controllo, mentre gli altri resteranno in isolamento fiduciario.

Lo sforzo ora è dunque quello di ripartire, recuperando il tempo perduto e soddisfacendo i clienti che si sono visti annullare improvvisamente una prenotazione magari effettuata un anno fa. Ma la volontà di fare bene è altissima: “Siamo venditori di felicità e le persone hanno bisogno di felicità”, ha detto Josep Roca. “Oggi più che mai la gastronomia e la ristorazione hanno il compito di curare e ristorare”.

[Fonte: Ara]