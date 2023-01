Elettra Lamborghini a Dubai per l’apertura del ristorante di lusso di famiglia

Elettra Lamborghini è volata a Dubai per inaugurare il nuovo ristorante di lusso di famiglia. A prezzi non proprio abbordabili per i comuni mortali.

di Manuela Chimera 2 Gennaio 2023

A fine anno Elettra Lamborghini è volata a Dubai per festeggiare l’apertura del nuovo ristorante di lusso di famiglia. Ristorante che, neanche c’è bisogno di dirlo, ha prezzi non molto abbordabili per noi comuni umani (anche se dipende da cosa prendi: con un’insalata di pomodori e niente salse te la puoi cavare). Tonino Lamborghini, infatti, oltre al noto marchio di auto, da tempo ha a che fare anche con il settore della ristorazione di lusso.

Elettra Lamborghini: com’è il nuovo ristorante di famiglia?

Tonino Lamborghini, padre di Elettra, ha aperto un nuovo ristorante di lusso a Dubai. Per l’inaugurazione, la stessa Elettra Lamborghini è andata a Dubai insieme al marito AfroJack per presenziare all’evento, mostrando al mondo il Mare Nostrum Skypool Restaurant.

Il ristorante si trova in uno dei resort più famosi di Dubai. Il che può già darvi un’indicazione dei prezzi. Per esempio, se decidi di farti servire una focaccia con aragosta e un piatto di frutti di mare a bordo piscina (ovviamente il grattacielo ha anche una piscina di lusso), spenderai rispettivamente 42 euro e 248 euro. Tuttavia se entri nel ristorante, ti siedi a uno dei tavoli interni e ordini una bistecca alla fiorentina, ecco che spenderai 330 euro.

Il tutto senza considerare il costo dei vini. Qui un Dom Pérignon Rosé costa anche 2mila euro. Il ristorante offre soprattutto un menu a base di pesce (fra le voci non mancano salmone alla griglia, branzini, aragoste, gamberi, calamari, sardine e polipi), ma non disdegna la carne.

Andando a spulciare un po’ nel menu, considerando che viene espresso in dirham, la valuta locale, ecco che convertendo in euro, all’interno del locale la bistecca alla fiorentina è il piatto più caro, da 330 euro per 1.200 grammi di carne. Va un po’ meglio col grande piatto di pesci grigliati, da 151 euro. Se proprio vuoi spendere poco, devi andare per forza sui contorni e accontentarti o di un’insalata di pomodori o di patate arrostite a circa 9 euro per ciascuna portata. E non azzardarti a chiedere una salsa di accompagnamento perché sia che sia una Salsa verde che une Bèarnaise, sempre 6 euro e rotti costano.

Curiosamente nel menu salta fuori anche il Vitello Tonnato a 21 euro e rotti, mentre Burrata e pomodoro ti costeranno sui 35 euro. Se come me punti sempre sul piatto di antipasti, qui formaggi e carni stagionali ti costeranno quasi 46 euro. Se sei un amante dei formaggi, poi, qui li troverai anche nella sezione dei dolci, con prezzi che vanno da 31 a 61 euro, dipende dalla porzione.

Se vuoi rimanere sui dolci veri e propri, ecco che i Baba al rum costeranno 19 euro, mentre il Tiramisu 15 euro. Ovviamente i prezzi di impenneranno se abbinerai vini e champagne.

Ah, qui Elettra Lamborghini ha anche trascorso il Capodanno, facendo gli auguri di Buon Anno a modo suo e scrivendo sui social “Buon a*o a tutti, si non é scritto male… un po di culo non guasta mai”.