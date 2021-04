Elisa Isoardi abbandona L’Isola dei Famosi: ferita all’occhio mentre cucinava

Non c’è pace per i concorrenti dei reality: dopo Valeria Marini intossicata dalle uova crude nel survivor spagnolo Supervivientes, adesso tocca a Elisa Isoardi abbandonare L’Isola dei Famosi. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, ironia della sorte, si è ferita all’occhio proprio mentre cucinava.

Tutto è accaduto durante la nona puntata del programma televisivo condotto da Ilary Blasi. Elisa Isoardi si è presentata alla Palapa sfoggiando una benda sull’occhio. Ha spiegato di essere stata vittima di un piccolo incidente mentre cucinava vicino al fuoco. C’era parecchio vento e un lapillo rovente le è finito dritto nell’occhio, ustionando la sclera, ma mancando fortunatamente la pupilla.

Sulle prime aveva pensato al peggio perché non ci vedeva più, ma poi il medico l’aveva rassicurata. Durante la puntata, però, si è dovuta di nuovo recare dal dottore per le medicazioni del caso e qui le è arrivata la brutta notizia: doveva abbandonare il reality e tornare a casa per fare ulteriori accertamenti.

Dopo solo un mese è finita l’avventura della Isoardi all’Isola dei Famosi. E tutto proprio a causa del fatto che stava cucinando. Ma non è stata comunque l’unica ad avere problemi agli occhi: anche Brando Giorgi si è dovuto ritirare per una patologia oculare.