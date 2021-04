Valeria Marini beve uova crude a “Supervivientes” e si intossica in diretta tv

A quanto pare Valeria Marini si è intossicata in diretta TV dopo aver bevuto uova crude a Supervivientes, un programma survivor della televisione spagnola simile a L’Isola dei Famosi (anche se non è lo stesso format).

Valeria Marini è una delle concorrenti di Supervivientes, insieme a un altro italiano: Gianluca Onestini. La Marini ha iniziato subito alla grande. Proprio durante la prima prova ricompensa, la soubrette ha convinto tutto il gruppo ad acquistare delle uova. Come alimento di per sé è molto nutriente, solo che la Marini non aveva considerato un piccolissimo dettaglio: il gruppo non aveva ancora ricevuto il fuoco (e probabilmente nessuno sapeva come accenderne uno per cercare di pastorizzare le uova e ridurre un po’ i rischi).

Così si sono ritrovai a dover bere quelle uova cruda. Probabilmente le uova non erano fresche, il caldo era anche molto intenso ed ecco che il risultato di tutto ciò è stato che Valeria Marini e altre due concorrenti si sono intossicate, con tanto di coliche addominali e vomito (anche se non è dato sapere quale sia stato esattamente l’agente patogeno che ha causato questa intossicazione alimentare). Comunque sia, le uova rimanenti sono state buttate immediatamente.

Finita l’intossicazione, ecco che Valeria Marini ha cercato di riguadagnare terreno mettendosi a pescare dei granchi. Qualcosa ha preso, anche se pochino, solo che rimediato anche numerose lesioni provocate dalle meduse. Diciamo che se questo è l’inizio, non osiamo pensare come possa continuare la sua avventura nel programma.