Elisa Isoardi tra i protagonisti di Ballando con le Stelle

C’è anche Elisa Isoardi tra i protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. La mora ex conduttrice de La Prova del cuoco, eterna rivale-amica di Antonella Clerici, nonché ex compagna del leader della Lega Matteo Salvini, ricomincia la stagione televisiva ballando nel programma condotto da Milly Carlucci.

Probabilmente non la ripartenza che ci aspettavamo per lei, dopo l’addio al programma di cucina più amato della tv generalista: si vociferava di un programma tutto suo, di uno spazio equivalente a quello perso, e anche Antonella Clerici le aveva augurato di trovare un suo programma da costruire e cucire intorno alla sua immagine.

E invece, nessuno spazio dedicato all’interno dei palinsesti Rai: Elisa Isoardi si deve “accontentare” di infilare le scarpette da ballo ai piedi e imparare tutto quello che può sulla danza dal suo partner di gioco Raimondo Todaro. Insieme a lei, i vip che scenderanno in pista in questa nuova edizione dell’amatissimo programma serale di Rai1 sono Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Paolo Conticini, Tullio Solenghi, Antonio Maria Catalani, Ninetto Davoli, Costantino Della Gherardesca, Gilles Rocca, Lina Sastri, Daniele Scardina, Vittoria Schisano e Alessandra Mussolini.

Il via al programma dovrebbe essere previsto per sabato 12 settembre, anche se non c’è ancora stato l’annuncio ufficiale.

[Fonte: Vanity Fair]