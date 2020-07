Antonella Clerici su Elisa Isoardi: “non le ho scippato nulla, le auguro di trovare la sua trasmissione”

Antonella Clerici torna a parlare di Elisa Isoardi, la rivale a “La Prova del Cuoco”: “non le ho scippato nulla”, dice, augurandole di trovare una trasmissione tutta “sua”.

Il che fa intendere – neanche troppo tra le righe – che quella che stava conducendo la ex compagna di Matteo Salvini “sua” non lo fosse per nulla. “Lei ce l’ha messa proprio tutta, ma ha dovuto indossare un abito che era stato cucito addosso a me”, ha detto in proposito Antonella Clerici, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: “Non era facile portarlo avanti, la mia è stata davvero un’eredità pesante per lei. Le auguro di trovare la “sua” trasmissione, e credo che per lei sia una vera e propria liberazione poter fare finalmente altro”.

In effetti, anche Isoardi pare si sia liberata di un peso, e anche se parla con nostalgia della “fantastica squadra” con cui ha lavorato, ha di recente raccontato come abbiano provato a distruggerla in tutti i modi senza riuscirci. Di certo c’è che, a quanto sostengono le due conduttrici, non c’è alcuna rivalità tra loro. Difficile da credere, ma le due non smettono di ribadirlo in ogni occasione pubblica. “quando sono entrata nel programma, dopo di lei, l’ho ringraziata. Fra di noi non c’è alcuna antipatia”, ha detto ultimamente Elisa Isoardi. E Antonella Clerici, da parte sua, ha risposto con un like su Instagram, che di questi tempi vale più di una stretta di mano.

Insomma, niente padelle che volano tra i due volti della cucina Rai, anche perché – dice Clerici nell’intervista a Oggi – lei non ha scippato proprio nulla alla collega. “Io da tempo avevo in mente questo programma, che voleva essere una cosa piccolina, fatta appunto da qui. Poi la Rai ha deciso di chiudere la “Prova del cuoco” e mi ha chiesto insistentemente di occupare quella fascia”. Dunque, nessun rancore. Giusto, Elisa?

[Fonte: Oggi]