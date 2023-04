Elon Musk: il fratello Kimbal aprirà il suo quarto ristorante ad Austin

Kimbal Musk, il fratello più piccolo di Elon Musk, sta per aprire il suo quarto ristorante ad Austin, in cima al palazzo più alto della città

di Manuela Chimera 7 Aprile 2023

Se Elon Musk preferisce dedicarsi allo spazio, alle auto a guida automatica e a distruggere Twitter, ecco che il fratello minore Kimbal Musk si dedica alla sua passione originaria: la ristorazione. Kimbal, infatti, è in procinto di aprire il suo quarto ristorante ad Austin. Ma visto che il suo DNA è quello di un Musk, ecco che lo aprirà in cima al palazzo più alto della città.

Cosa si sa del nuovo ristorante di Kimbal Musk, fratello di Elon Musk?

Mentre il fratello maggiore, Elon Musk, è impegnato a portare il caos su Twitter, ecco che Kimbal Musk ha optato per aprire un nuovo ristorante. Il format sarà sempre lo stesso, quello del suo bistrot New American The Kitchen.

La location prescelta per questa quarta apertura è al centro della città di Austin, più precisamente nel palazzo Sixth and Guadalupe al 400 West Sixth Street, l’edificio più nuovo e alto di tutta la città.

In teoria l’inaugurazione dovrebbe tenersi nel 2024 (anche se l’edificio alto 66 piani dovrebbe aprire entro fine 2023), ma visto che si tratta di un format già ben collaudato, già sappiamo cosa aspettarci. The Kitchen sarà aperto a pranzo e cena, con l’aggiunta del brunch durante il fine settimana. Qui troveranno ampio spazio griglie con carbonella, forni e anche il comparto della rosticceria.

Fra i piatti che troveremo nel menu figurano:

Cavolfiore croccante con carote, mango e chutney

Capesante con sedano rapa, mele, melograno e nocciole

Pollo arrosto cotto sulla ghisa con patatine fritte e crema di tartufo nero

Braciola di maiale con spaetzle di segale, cipolla e glassa di mele

A quanto si sa, Kimbal Musk ha firmato un contratto di locazione che comprende la maggior parte del piano terra del Sixth And Guadalupe, spazio che verrà destinato al ristorante. Il locale si comporrà di una sala da pranzo, di un bar e di un’area destinata alle cene private.

Una volta che sarà stata aperta, poi, in via ufficiale la sala da pranzo, ecco che si prevede poi di aprire anche una sala cocktail e una seconda sala da pranzo privata al piano intermedio.

Per quanto riguarda la struttura del ristorante, il progetto è stato realizzato in collaborazione con Michael Hsu, architetto di Austin che nel suo portfolio vanta anche la costruzione del South Congress Hotel, dell’ATX Cocina e della sede principale di P. Terry.

Come dicevamo, però, questo è il quarto ristorante aperto da Kimbal Musk. Il primo, quello originario, è quello aperto insieme al socio in affari Hufo Matheson a Boulder, in Colorado, nel 2004. Successivamente Musk si era espanso con le sedi di Denver e Chicago.

In realtà Kimbal Musk ha lanciato anche un secondo format, quello dei ristoranti fast-casual Next Door. Anche qui, la prima apertura è avvenuta a Boulder, apertura seguita poi da altri locali in diverse città.