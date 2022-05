Elon Musk aprirà un ristorante Tesla aperto 24 ore su 24 a Hollywood?

di Manuela 26 Maggio 2022

Sembra che Elon Musk abbia deciso infine di calarsi nei panni di ristoratore: dopo ben quattro anni dall’annuncio originario, ecco che Elon Musk ha ora intenzione di aprire un ristorante Tesla aperto 24 ore su 24 a Hollywood.

Era il 7 gennaio 2018 e su Twitter Musk aveva twittato: “Gonna put an old school drive-in, roller skates & rock restaurant at one of the new Tesla Supercharger locations in LA”, che tradotto vuol dire “In una delle nuove sedi di Tesla Supercharger a Los Angeles metteremo un drive-in old school, pattini a rotelle e un ristorante rock”.

Ma poi era arrivata la pandemia, Musk si era distratto seguendo i suoi mille e più progetti, si era impallinato con i Dogecoin (arrivando pure a sfidare McDonald’s) ed ecco che del promesso ristorante non si era più saputo niente. Questo almeno fino ad oggi quando si è venuto a sapere che la Tesla Inc, il 19 maggio scorso, ha presentato i necessari documenti alla città di Los Angeles per realizzare un ristorante Tesla al 7001 W. Santa Monica Blvd., a Hollywood per l’appunto.

Secondo quanto riferito da Electrek, lo spazio prescelto coprirà una superficie di 9.300 piedi quadrati. Al suo interno sorgeranno un cinema drive-in, un centro di ricarica da 28 posti e un ristorante/tavola calda su due piedi, con più di 200 posti a sedere, sia al chiuso che all’aperto. In particolare, pare che i tavoli all’esterno avranno una vista panoramica su due maxi schermi cinematografici a LED.

Da quello che è trapelato, pare che il cibo verrà anche consegnato nelle auto. La conferma arriva anche dal fatto che un anno fa Tesla aveva presentato una domanda all’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti per registrare il loto “T” destinato a una serie di ristoranti di diversa tipologia, dal self-service all’asporto. In origine sembra che il ristorante Tesla dovesse sorgere a Santa Monica, ma lì la sede Supercharger è stata inaugurata a febbraio senza alcun locale per mangiare al suo interno.

Per ora non si sa nulla relativamente all’inaugurazione o al menu: si attende che da Tesla arrivi qualche novità. Questo anche perché prima di poter parlare dell’apertura, bisogna vedere se Los Angeles approverà i piani proposti.

Il design di questo locale sarà futuristico e andrà a sostituire un ristorante Shakey’s Pizza. Inoltre qui sarà possibile anche pagare in Dogecoin, così come confermato da Elon Musk stesso.