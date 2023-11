Emily Blunt costretta a scusarsi per un video in cui definiva una cameriera “enorme”

Emily Blunt è finita nei guai per un qualcosa detto in un episodio di The Jonathan Ross Show trasmesso nel 2012. Esatto: la shitstorm che si è scatenata contro l’attrice da poco vista al grande schermo con Oppenheimer è stata causata da un’infelice uscita fatta durante una trasmissione andata in onda 11 anni fa. In pratica all’epoca, durante un’intervista, Emily Blunt aveva riferito di essere stata servita in un ristorante di Chili’s nella Louisiana da una cameriera “enorme”. Ma visto il clima attuale, ecco che anche qualcosa detto 11 anni prima viene interpretato secondo la sensibilità odierna, motivo per cui il web ha pensato bene di dare contro all’attrice. La quale è corsa ai ripari scusandosi.

Emily Blunt sommersa dalle critiche per qualcosa detto 11 anni fa

Ora, Emily Blunt non è una persona che dice cose del genere tutti i giorni. Il fatto è che su TikTok è comparsa una clip modificata di tale scambio di battute che ha indignato il web, tanto che alcuni utenti l’hanno accusata di essere “fatfobica”. Una sola volta l’attrice si è fatta sfuggire un’affermazione poco felice come questa ed ecco che è stata subito ricoperta da un mare di critiche.

Tanto che in un’intervista a People ha dichiarato di essere rimasta sconvolta dal fatto di aver detto qualcosa di così “insensibile, offensivo ed estraneo a qualsiasi aneddoto stesse cercando di raccontare in un talk show”. Tanto che quando ha visto il video le è “caduta la mascella sul pavimento”. Anche perché se non fosse saltato fuori il video, difficilmente si sarebbe mai ricordata di aver detto una cosa simile.

L’attrice ha poi aggiunto che si è sempre considerata una persona che non si sognerebbe mai di turbare nessuno, quindi qualsiasi cosa l’abbia spinta a proferire una frase del genere in quel momento, è un qualcosa che non la rappresenta. Tuttavia ammette che è successo, l’ha detto e si dispiace assai per il dolore causato.

Nel video si vede Emily Blunt spiegare a Jonathan Ross, il conduttore del talk show, di essere andata a cenare in un ristorante della catena di Chili’s mentre si trovava in città per le riprese del film Looper. A Ross aveva detto che se fosse andato da Chili’s, avrebbe capito perché tanti dei loro amici americani erano enormi. E aveva poi lapidariamente affermato che la ragazza che la serviva era enorme, ipotizzando che avesse ricevuto dei pasti gratuiti da Chili’s.

Al che Ross rispondeva che non c’era nulla di sbagliato in tutto questo. L’attrice ha poi spiegato che la cameriera ad un certo punto le aveva chiesto se qualcuno le avesse mai detto che assomigliava a Emily Blunt. Al che la cameriera si era resa conto che in realtà quella cliente era per davvero Emily Blunt.

Ora, al netto di tutto quanto, davvero ricoprire di critiche e fango un’attrice per una frase detta 11 anni fa, quando i tempi erano diversi, serve a qualcosa? Non c’era qualcuno che, tempo fa, aveva detto “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”? Tutti senza peccato questi alacri commentatori?

Qui il video di 11 anni fa: