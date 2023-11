I vip che amano i ristoranti veg: ora anche Billie Eilish ne apre uno

Leonardo DiCaprio è stato l’apripista, ma adesso altri esponenti del mondo vip stanno seguendo le sue orme. Stiamo parlando di Billie Eilish che, insieme al fratello Finneas O’Connell, ha deciso di aprire un ristorante vegano, proprio come fatto da DiCaprio. Prendere nota del sottilissimo gioco di parole: si chiamerà Argento (proprio così, in italiano) e sorgerà giustappunto a Silver Lake. Il tutto coadiuvati dal ristoratore vegano Nick Adler.

Cosa si sa del nuovo ristorante vegano di Billie Eilish?

Tutti parlano del ristorante vegano di Billie Eilish, anche se in realtà lei e il fratello sono investitori nel progetto di Adler. Comunque sia, il nome di richiamo è quello di Billie Eilish che, per l’occasione, ha posato negli spazi ancora in costruzione del locale.

A proposito: gli spazi sono quelli del Little Pine, un ristorante vegano che sorgeva proprio qui e che era stato aperto nel 2015 da Moby (il locale ha chiuso temporaneamente durante i primi giorni della pandemia, salvo poi chiudere definitivamente nel 2022 dopo aver ospitato diversi vip, fra cui proprio Leonardo DiCaprio, Pamela Anderson, Salman Rushdie, Miley Cyrus e Bill Clinton). Adler ha specificato che stanno ristrutturando e ridecorando il tutto grazie alla paesaggista Sarita Jaccard.

Se non ci saranno intoppi e tutto andrà come previsto ecco che Argento aprirà i battenti il mese prossimo. Adler ha spiegato che ama il cibo italiano e le lunghe cene domenicali. Da qui il nome di Argento in italiano che richiama proprio la location di Silver Lake.

Adler è un ristoratore esperto del settore: figlio dell’attrice Britt Ekland, ha gestito per vent’anni il Roxy sulla Strip prima di portare la birra artigianale e i piatti cruelty-free al Coachella (e attualmente è ancora vicepresidente del festival).

Nel corso degli ultimi anni ha arricchito la scena locale con diversi locali su base vegetale, fra cui i quattro Monty’s Good Burgers e l’esclusivo Nick’s On Beverly a West Hollywood (quest’ultimo fra l’altro ha rischiato di chiudere dopo il Covid, ma i suoi fan hanno lanciato un appello sui social media per cercare di salvarlo).

Tuttavia per il suo ultimo locale ha voluto creare l’atmosfera di un ristorante di quartiere, motivo per cui ha scelto una coppia di vip del posto per investirci e promuoverlo. Adler ha spiegato che la scelta è ricaduta su Eilish e il fratello Finneas in quanto fanno parte della comunità. Anzi: per lui Finneas è un vero e proprio buongustaio.

I tre si sono conosciuti tramite Justin Lubliner, il fondatore di Darkroom e Billie pare che sia una fan di Good Burger. Per quanto riguarda lo chef, se le cose non cambieranno, ci sarà Scott Winegard, ex vice di Matthew Kenney.

Winegard ha anticipato che Argento sarà un ristorante italiano, ma non italoamericano (quindi niente tovagliette con quadretti bianchi e rossi). L’ispirazione sarà di tipo Mediterranea, quindi con verdure, noci, semi, frutta e tante erbe aromatiche.

Adler ha poi fornito qualche indizio sul menu: