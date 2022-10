di Manuela 26 Ottobre 2022

Diciamo che in media i fan impazziscono dalla gioia per qualsiasi cosa facciano i loro beniamini. Quindi se Emily Ratajkowski si fa una foto davanti all’Autogrill facendo il cosplay della bandiera italiana usando una felpa, una maglietta e un cestino dell’immondizia, immaginate i commenti soddisfatti che sono saltati fuori.

Al grido di “Offriamogli un Camogli”, no, “Meglio una rustichella” (tralasciando chi si chiedeva se avesse lasciato il suo numero di telefono sui muri dei bagni dell’area di sosta), ecco che i fan della super top model, attuale compagna di Brad Pitt (a proposito: come avrà preso le ultime dichiarazioni di Angelina Jolie in merito alla loro ex azienda vinicola in Francia?), si sono letteralmente esaltati per questa foto.

Emily Ratajkowski non ha mai nascosto la sua passione per l’Italia, spesso è stata pizzicata a Capri e lungo la Costiera Amalfitana mentre si concedeva una breve vacanza. Il tutto sempre documentato su Instagram.

Quindi ecco che, anche quando si reca in un Autogrill, Emily riesce a ottenere svariati Like e commenti. Nella foto in questione, alle spalle della modella vediamo svettare il logo dell’Autogrill di Limenella, in provincia di Padova, lungo l’autostrada A4. Ma è la sua mise ad aver attirato l’attenzione. Oltre all’evidente fatto che non porta il reggiseno, da brava modella è riuscita a improvvisare col suo outfit la bandiera italiana: il rosso è stato ottenuto grazie a una felpa strategicamente arrotolata in vita, il bianco è quello della maglietta e il verde è quello del coperchio di un cestino dell’immondizia.

Ok, nulla da ridire sull’originalità del cosplay, ma lì intorno non c’era qualche altra cosa di verde da usare al posto del cestino dell’immondizia?