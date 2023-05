Emma Watson confessa di aver bevuto vino sin da bambina

di Manuela Chimera 3 Maggio 2023

Emma Watson torna a parlare di vino. Il che ci sta, visto che ha appena lanciato insieme al fratello Alex un marchio di gin premium. L’attrice, nota per il ruolo di Hermione Granger nella saga di Harry Potter (ma anche di Belle in La Bella e la Bestia), ha confessato che in realtà lei ha sempre bevuto vino sin da quando era bambina.

Anzi: per lei era una cosa così normale da essersi stupita quando ha scoperto che i suoi coetanei volevano ubriacarsi bevendo quello che loro consideravano come un “frutto proibito”, mentre per lei era qualcosa di scontato a tavola.

Emma Watson, chi di noi non ha bevuto vino da piccolo?

Emma Watson in una recente intervista rilasciata al The Financial Times, ha rivelato che la sua famiglia ha un rapporto di vecchia data con il vino e il cibo. E si tratta di un rapporto sano, non di un problema di alcolismo. Il padre dell’attrice, Chris Watson, aveva infatti acquistato il suo primo vigneto in Francia nel 1991, impiegandoci otto anni prima di soddisfare i criteri richiesti dalle autorità locali per piantare le viti.

Essendo cresciuta in un ambiente del genere, nessuno si stupirà di sentire che Emma Watson ha ammesso che il padre gli dava acqua e vino a pranzo sin da quando era piccola. Per questo motivo, prima da bambina e poi da adolescente, l’attrice non ha mai pensato che il vino e l’alcol in generale potessero servire per ubriacarsi.

Anzi, quando ha scoperto che gli altri ragazzini erano entusiasti ed euforici all’idea di poter mettere le mani sull’alcol, è rimasta molto sorpresa. O meglio: è rimasta confusa, soprattutto quando da adolescente ha capito che tutti gli altri coetanei consideravano l’alcol come un “frutto proibito”.

Visto che questo rapporto sano col vino (e ammettiamolo: chi di noi da piccola non è riuscito ad allungare le zampe sulle pesche col vino dei nonni?), ecco che appare più chiaro perché Emma e il fratello Alex abbiano deciso di investire nel nuovo gin chiamato Renais. Anzi, l’attrice è stata particolarmente attiva nel lancio di questo gin di fascia premium, supervisionando personalmente le immagini, il design e anche la direzione artistica del marchio.

Nella medesima intervista, poi, Emma Watson ha anche spiegato perché abbia deciso di prendersi una pausa dal mondo di Hollywood, preferendo dedicarsi ad altro, come al suo lavoro di attivista e, adesso, di imprenditrice nel settore del vino e degli spiriti. Effettivamente, se ci pensate bene, l’ultimo film in cui ha recitato Emma Watson è stato Piccole donne nel 2018: da lì in poi non ha più accettato copioni.

L’attrice ha ammesso che, onestamente, non si sentiva più felice di far parte del mondo del cinema. Anzi: pare che si sentisse un po’ in gabbia. Per questo motivo ha deciso di prendersi una pausa e di dedicarsi a qualcosa su cui poteva avere il controllo. Per lei era diventato difficile dover recitare in un film, esserne il volto e la portavoce e dover rispondere continuamente a domande su cose di cui non aveva il minimo controllo e di cui non era stata coinvolta nel processo organizzativo.