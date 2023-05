Emma Watson lancia un marchio di gin di lusso, il Renais Gin

di Manuela Chimera 2 Maggio 2023

Anche Emma Watson ha deciso di dedicarsi agli alcolici. No, cosa avete capito? Non in quel senso. Emma Watson aka Hermione Granger di Harry Potter ha lanciato un marchio di gin di lusso insieme al fratello Alex Watson. Se siete interessati, il gin si chiama Renais Gin.

Emma Watson e il marchio di gin di lusso Renais Gin

La stessa Emma Watson ha spiegato che il lancio di Renais Gin vuole essere una sorte di “ode ai vigneti baciati dal sole di Chablis”, regione della Francia dove la sua famiglia ha prodotto vino negli ultimi 30 anni.

Seguendo le orme di altri illustri attori come Brad Pitt (anche lui proprietario di un’azienda vinicola in Francia), ecco che i fratelli Watson hanno deciso di cimentarsi con il Renais, un gin contemporaneo di alto livello, prendendo proprio ispirazione da quei vigneti piantati dal padre Chris più di 30 anni fa a Chablis, in Francia.

Per quanto riguarda il nome del marchio, Renais, deriva dalla parola francese che significa “rinascita” e vuole essere un riferimento sia al riutilizzo dell’uva pigiata per creare il loro gin, sia un riferimento alla creazione di qualcosa di moderno che si basa sul patrimonio e sulla tradizione. Questo secondo le parole di Alex Watson.

Il Renais Gin è un 40% ABV carbon-neutral, realizzato utilizzando ingredienti di provenienza locale, fra cui le uve Grand Cru da agricoltura biologica, raccolte a mano e riciclate dopo la pigiatura del vino francese da parte di Domaine Watson in Borgogna, mescolando essenze di ginepro, radice di angelica, fiori di tiglio e miele d’acacia.

Parlando proprio del lancio, Alex Watson ha aggiunto che Renais è un prodotto a emissioni zero che vuole ridurre al minimo gli sprechi. Ecco perché la loro confezione è stata realizzata con biomateriale derivante da funghi e miceli. Grazie anche agli ingredienti selezionati dal terroir esclusivo di Chablis, ecco che il gin Renais presenta un sapore morbido e rinfrescante con un sottile gusto minerale.

Il consiglio del fratello di Emma Watson è quello di gustarlo liscio, con ghiaccio, come ingrediente per un gin tonic o anche usato nel cocktail preferito. Alex Watson ha poi concluso sostenendo che Renais Gin è la loro lettera d’amore a Chablis, un prodotto a emissioni zero realizzato con amore da uve derivanti da vino riciclato.

Se vi state chiedendo quanto costerà questo gin, sappiate che sarà disponibile su renais.co.uk al prezzo di 60 sterline per ciascuna bottiglia da 70 cl.