Energy drink: la taurina rallenta l’invecchiamento, dice uno studio

di Manuela Chimera 13 Giugno 2023

Un recente studio pubblicato su Science sostiene che la taurina, uno dei classici ingredienti degli energy drink (e anche degli integratori per gatti, così, tanto per dire), potrebbe aiutare a rallentare l’invecchiamento. Quello che i ricercatori hanno scoperto era che con il passare dell’età, si abbassavano i livelli di taurina nel corpo. Tuttavia, aumentandoli nuovamente, ecco che si assisteva a un miglioramento della salute e a un prolungamento della durata della vita. Ora, non esultate troppo, vi vedo che state proclamando a gran voce “Taurina, taurina delle mie brame, chi è la più bella del reame?”: in realtà lo studio è stato condotto su topi e scimmie.

La taurina degli energy drink è un elisir dell’eterna giovinezza?

Non proprio, ovviamente non siamo a questi livelli. Anche perché manca ancora la sperimentazione in campo umano e non si sa neanche se alte dosi di taurina nell’uomo siano prive di rischi ed effetti collaterali. Tuttavia gli scienziati sono ottimisti e chiedono una sperimentazione su larga scala, forti del fatto che la taurina, anche in umana, è già utilizzato come integratore, anche se a dosi più basse. Inoltre la taurina è già presente normalmente nel corpo.

Il dott. Vijay Yadav, il principale autore dello studio eseguito presso la Columbia University di New York, ha spiegato che i livelli di taurina diminuiscono con il passare dell’età: invertire questa tendenza ha permesso agli animali di vivere più a lungo e di essere più sani.

Il team di Yadav si è concentrato sulla taurina come potenziale motore del processo di invecchiamento sin dal 2012, quando si è accorto che i livelli di questo aminoacido nei topi diminuivano drasticamente man mano che i roditori invecchiavano. E la stessa cosa succedeva nelle scimmie e nell’uomo. Anzi: in un uomo di 60 anni i livelli di taurina sono un terzo di quelli di un bambino di 5 anni.

Da lì la decisione di integrare la taurina nella dieta dei topi. I risultati? I topi con l’integrazione di taurina erano più sani e vivevano più a lungo. Ossa e muscoli erano più forti, la memoria era migliore e il sistema immunitario appariva rinforzato. Inoltre nei macachi, si è visto anche che la taurina contribuiva a diminuire la glicemia.

Così Yadav ha analizzato i dati medici di 12mila persone di età superiore ai 60 anni, notando che le persone che avevano livelli più alti di taurina, soffrivano di meno di obesità, diabete di tipo 2 e ipertensione.

Ovviamente Yadav mette le mani avanti: i risultati di questo studio non vogliono dire che bisogna imbottirsi di taurina o bere litri di energy drink. Questo perché non si sa ancora quali potrebbero essere i possibili effetti collaterali di dosi elevate di taurina o quali siano i limiti di tossicità.