Enrico Bartolini apre in Cina: la stella Michelin è in arrivo?

Enrico Bartolini, con le sue quattordici stelle Michelin è per distacco lo chef italiano più stellato al mondo (ma facciamo il tifo per la rincorsa di Antonino Cannavacciuolo, per animare la competizione), ma era ormai evidente che per le ambizioni dello chef toscano la “sola” Italia stesse un po’ stretta. Ecco quindi che questo 6 marzo 2026 diventa una data significativa per il piano Bartolini di allargare la sua galassia stellata: inaugura infatti la sua prima apertura in oriente, Enrico Bartolini Hangzhou, in Cina.

Siamo in una delle regioni più ricche e turistiche del paese, il Zhejiang, dove il ristorante si affaccia sulle sponde del fiume Qiantang, poco a sud di Shanghai, in una struttura che offre una vista privilegiata sullo skyline cittadino attraverso ampie vetrate panoramiche. Bartolini non è nuovo a esperienze all’estero, avendo già lavorato a Dubai, Hong Kong e Bali.

Il ristorante di Enrico Bartolini in Cina

Il progetto è frutto di una stretta collaborazione con un partner locale, come sottolineato dallo stesso Enrico Bartolini che, in occasione dell’apertura, ha dichiarato: “Desidero innanzitutto ringraziare il nostro partner cinese, Mr. Pan, per avermi scelto e per la fiducia che ha riposto in noi per questo importante progetto. La sua visione e la volontà di condividere un percorso comune sono state fondamentali per dare vita a questa nuova realtà”.

La guida operativa della cucina è stata affidata a Nicholas Reina, classe 1993, chef milanese con un curriculum stellare maturato in contesti internazionali, inclusi ristoranti tristellati come quello di Heston Blumenthal.

Sull’importanza del ruolo di Reina, Bartolini ha aggiunto: “Per interpretare al meglio la nostra filosofia ho voluto al mio fianco Nicholas Reina, Chef Resident di Enrico Bartolini Hangzhou, che rappresenterà in Cina il nostro stile e la nostra idea di cucina e di ristorazione. Da due anni Nicholas vive ad Hangzhou per seguire da vicino lo sviluppo del ristorante e per formare la brigata, trasmettendo ogni giorno metodo, identità e sensibilità. Questo progetto nasce da idee molto precise e dal desiderio di costruire un luogo autentico, capace di raccontare il nostro messaggio gastronomico che, come in tutti i nostri ristoranti, si fonda su talento, territorio e cultura”.

L’esperienza gastronomica proposta si articolerà in diverse fasi. Nelle prime settimane di apertura, gli ospiti potranno scoprire l’identità del ristorante attraverso il menu degustazione Omaggio a Mudec, chiaramente ispirato al celebre ristorante tre stelle Michelin di Milano. In seguito, l’offerta si amplierà con la carta e un percorso speciale intitolato La Via della Seta, in cui, ispirandosi idealmente al viaggio di Marco Polo, si proporranno ingredienti locali di altissimo pregio attraverso la tecnica e la sensibilità italiana.

L’attenzione dedicata al vino non poteva che essere massima, con una cantina che annovera cinquecento etichette selezionate sotto la guida del sommelier Emanuele Restelli. La selezione spazia dai grandi nomi di Barolo, Barbaresco, Borgogna e Champagne fino a produzioni più ricercate.

La guida Michelin 2026 di Hangzhou si presenterà a maggio, potremmo quindi essere un po’ stretti coi tempi per un esordio stellato, ma è altrettanto vero che in tempi recenti la rossa non si è fatta problemi ad inserire nomi noti attribuendo da subito anche più di un macaron: e se c’è qualcuno che può compiere l’impresa quello è proprio Bartolini