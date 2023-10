Enrico Bartolini e la storia d’amore con Roberta Morise: “Ha fatto tutto lei”

Pizzicato dai paparazzi, Enrico Bartolini racconta come è nata - e come sta andando - la storia d'amore con Roberta Morise.

di Luca Venturino 20 Ottobre 2023

Quando si parla (o meglio, si scrive) di Enrico Bartolini l’argomento dominante è sempre e soprattutto la sua carriera, che l’ha portato a essere una delle stelle più brillanti del firmamento gastronomico italiano (in tutti i sensi, ecco – a oggi si contano dodici macaron e una stella verde). Ultimamente, però, abbiamo avuto modo di coprire un aspetto della sua vita decisamente meno chiacchierato ma non per questo meno importante – l’angolo del cuore a casa Bartolini, se vogliamo.

I nostri lettori più appassionati di gossip avranno già intuito dove vogliamo andare a parare, che d’altro canto l’ultima puntata si è conclusa nel segno di un misterioso anello di fidanzamento: Enrico Bartolini fa coppia fissa con Roberta Morise, showgirl e conduttrice televisiva, e in un’intervista rilasciata al Corriere ha permesso a tutti di affacciarsi, almeno per un po’, alla sua nuova storia d’amore.

Enrico Bartolini commenta l’innamoramento

Partiamo dall’inizio – ad abbattere il muro del riserbo sono stati gli scatti dei paparazzi, che hanno “pizzicato” Enrico Bartolini e Roberta Morise mano nella mano mentre passeggiavano per le vie di Roma, complici e sorridenti. A fugare ogni dubbio, poi, c’era quell’anello al dito con brillante, che ai curiosi e ai golosi di tutto il mondo non ha potuto che suggerire un fidanzamento ormai in pieno corso.

“Domenica sono stato paparazzato… non mi era mai capitato” confessa Enrico Bartolini, in parole che trasudano un po’ di bonario imbarazzo. “Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ha fatto tutto lei. Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico”.

Al settimo cielo, definizione: stato emotivo attuale di Enrico Bartolini. “Mi auguro sia l’ultima esperienza che faccio” ha continuato lo chef. “Avere un riferimento nella società di oggi sembra impossibile, se lo trovi vuol dire tanto. Chi mi conosce dice che è inspiegabile: nessuno pensava mi potesse accadere una cosa del genere. Però l’amore è una magia. E io negli anni ho capito che se ci si ferma al solito schema, se si cercano persone fatte sempre nello stesso modo per avere sempre lo stesso tipo di relazione in cui sei tu al comando, poi alla fine è inevitabile fare gli stessi errori. E distruggere tutto. Con Roberta sto provando a interrompere questo circolo”.

Durante l’intervista Bartolini ha anche parlato del suo matrimonio poi conclusosi con il divorzio: “Non ho retto il colpo della distanza, non solo chilometrica, anche emotiva: so che dall’altra parte quello che sto dicendo non è riconosciuto allo stesso modo, ma io penso che sia andata così”. Lo chef ha tre figli dall’ex moglie: “Sono tutti e tre meravigliosi, sia per educazione che per carattere. Da padre divorziato li ho con me per due weekend alternati e un pomeriggio a settimana. La gestione non è facile, ma ora ho imparato”.