Enrico Bartolini e il mistero dell’anello di Roberta Morise: fidanzamento in corso?

di Manuela Chimera 12 Ottobre 2023

A pizzicare la nuova love story del momento è stato il settimanale Chi. A quanto pare lo chef Enrico Bartolini e la conduttrice (ed ex Miss Italia) Roberta Morise stanno insieme. Al momento mancano le foto della nuova coppia (o almeno: sui loro profili social non ci sono foto che li ritraggano insieme), ma tre sono i dettagli che permettono agli amanti del gossip di fantasticare su questa coppia:

le foto scattate da Chi che li ritraggono amorevolmente abbracciati, mentre si scambiano coccole e baci quell’anello al dito di lei che assomiglia tanto tanto a un anello di fidanzamento il fatto che sbirciando il profilo della conduttrice, Instagram mi fa subito sapere che è seguita da Enrico Bartolini. Ok, mi dice anche che è seguita da Sorbillo, ma visto che Chi l’ha fotografata insieme a Bartolini, direi di fare 2 + 2

Enrico Bartolini e Roberta Morise, coppia del momento

Mentre negli USA i gossippari fantasticano sulla storia fra Taylor Swift, Travis Kelce e la salsa Ketchup and Seemingly Ranch di Heinz (azienda che dà un nuovo significato al concetto di instant marketing), ecco che qui da noi ci si arrovella sulla coppia Bartolini-Morise.

Le foto di Chi lasciano adito a pochi dubbi: abbracci, baci, coccole… Tutte cose che suggeriscono che ci sia più di una semplice amicizia. E poi c’è quell’anello al dito con brillante che grida a gran voce “Fidanzamentooo”.

Chi ha paparazzato i due mentre passeggiavano per le strade di Roma. Successivamente la coppia è stata vista mangiare nel ristorante Pierluigi e anche lì c’è stato ampio scambio di coccole.

Mentre ci immaginiamo l’ansia da prestazione che deve essere venuta allo chef del ristorante sapendo di dover preparare da mangiare per Bartolini, ecco che ci si interroga su quando e dove sia nata questa love story.

L’ipotesi che domina è quella di un incontro galeotto avvenuto durante una tappa in Maremma della trasmissione Camper condotta da Roberta Morise. È più che plausibile che la conduttrice abbia fatto una sosta in uno dei ristoranti stellati dello chef e qui sia scattato l’amore. Prima per il cibo e poi per lo chef? Prima per lo chef e poi per il cibo? In contemporanea? Non lo sappiamo.

I due in effetti hanno diverse cose in comune. Prima di tutto, entrambi stanno vivendo un ottimo momento lavorativo: la trasmissione Camper su Rai2 va benone (e di questi tempi non è un dato scontato), mentre lo chef non solo ha da poco inaugurato la nuova location de Il Casual a Villa Elena, ma ha anche annunciato che gestirà la ristorazione del Furore Grand Hotel in Costiera Amalfitana.

E ancora: entrambi sono volti noti televisivi, lei con Camper di recente, mentre lui è stato da poco giudice nella trasmissione Celebrity Chef con Alessandro Borghese. Inoltre c’è anche l’evidente passione per la buona cucina, senza dimenticare che lei è single da un po’ dopo la fine della storia con Giulio Fratini (che attualmente sta insieme a Elisabetta Gregoraci), mentre lui si è separato dalla compagna già quattro anni fa (non si sa con certezza chi sia stata la sua precedente compagna).