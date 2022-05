Enrico Bartolini nuovo giudice di Celebrity Chef di Alessandro Borghese

Enrico Bartolini ha fatto il suo debutto in TV vestendo i panni del nuovo giudice di Celebrity Chef, il nuovo programma di Alessandro Borghese.

di Manuela 2 Maggio 2022

Oggi debutta il nuovo programma culinario di Alessandro Borghese, Celebrity Chef. E per la prima volta in TV fa la sua comparsa anche Enrico Bartolini, nelle inedite vesti di giudice.

Enrico Bartolini, infatti, sarà il giudice del nuovo programma di Alessandro Borghese (quest’ultimo si sarà ripreso dallo shitstorm scatenato dalle sue ultime esternazioni?), accando ad Angela Frenda, food editor del Corriere della Sera.

In pratica nel programma alcuni volti noti del settore dello spettacolo, dovranno preparare un intero menu degustazione, giudicati poi proprio da Bartolini e da Angela Frenda.

Bartolini, alla sua prima esperienza televisiva, ha spiegato che, inizialmente, non è stato facile superare l’imbarazzo delle telecamere: è una persona molto riservata. Bypassata la timidezza iniziale, però, si è subito sentito a suo agio perché, in fin dei conti, nel programma deve assaggiare e giudicare i piatti, cosa che praticamente fa tutti i giorni nei suoi ristoranti.

Solo che, questa volta, ha dovuto valutare persone che non sono certo degli chef professionisti, ma tutti hanno dimostrato di impegnarsi parecchio, superando a volte le prove usando la tecnica, a volte la fantasia. Il che lo ha reso meno severo nei suoi giudizi (quindi è lecito aspettarsi un Bartolini non in Cracco’ style?).

Bartolini ha poi spiegato che programmi come questo possono aiutare a raccontare con leggerezza e ironia tutto l’impegno e la dedizione che il lavoro del cuoco richiede. Dietro la figura dello chef, infatti, ci sono sacrifici, passione e competenza.

Ha poi rassicurato tutti: nonostante si sia divertito in questa inedita esperienza televisiva, la sua attenzione prioritaria rimane la sua cucina.