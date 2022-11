Enrico Bartolini si dà alla cucina per bimbi: arrivano le Pappe stellate

di Manuela Chimera 26 Novembre 2022

Vuoi fare un regalo particolare al tuo bambino di solito inappetente? Che ti sputa in faccia quell’inspida e insulsa tapioca? Beh, sappi che da adesso potrai provare a solleticargli il palato cone le nuove Pappe stellate di Enrico Bartolini. Esatto, proprio così: potrai dare da mangiare alla tua progenie schizzinosa (e a ragione, la tapioca non si augura neanche al peggior nemico) delle pappe ideate niente meno che da uno chef 12 stelle Michelin.

Le Pappe stellate di Enrico Bartolini

Le Pappe stellate sono frutto di una collaborazione fra lo chef Enrico Bartolini (che da poco è diventato anche il nuovo giudice di Celebrity Chef di Alessandro Borghese) e Fratelli Desideri. Questi ultimi da anni realizzano box e prodotti in collaborazione con chef famosi, le Cene stellate. Fra di esse figurano collaborazioni con nomi come Cracco, Milone, Lanteri, Arrigoni, Guida, Breda, Sacco, Larossa e Oberto, ma spunta fuori anche il nome di Aquila di MasterChef.

Tuttavia è la prima volta che i Fratelli Desideri propongono delle pappe per bambini. Sul sito ufficiale, viene spiegato che si tratta di pappe adatte ai bambini di età compresa fra i 12 e i 36 mesi (anche se possono essere mangiate tranquillamente anche dai fratellini più grandi o dai genitori).

Tutte le pappe (sono sette in totale le varietà) sono state realizzate in collaborazione con il Laboratorio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Università degli Studi di Pavia. Gli ingredienti sono 100% naturali e le ricette sono ricche di verdura, non ci sono conservanti, additivi e neanche sali e grassi aggiunti. Molto colorate, possono essere preparate in meno di 5 minuti.

A ideare le ricette è stato Enrico Bartolini, 12 stelle Michelin: lo chef ha realizzato nella cucina di casa queste pappe speciali per i suoi figli. Ricche di vitamine e minerali, la base è un grano selezionato della Grecia, molto energetico e digeribile.

Ogni confezione comprende 4 porzioni e costa 10 euro. Queste le varietà:

Barbadoro: frumento, peperone rosso dolce, barbabietola, spinaci, pomodori e carote

Patucchina: frumento, patata, zucchina, peperone dolce e carota

Carozucca: frumento, carota e zucca

Pepemolo: frumento, peperone dolce, prezzemolo, melanzana, zucchina, peperone verde, carota, pomodoro e ceci

Caroccolo: frumento, purè di broccoli e carote

Zaffezucca: frumento, zafferano e zucca

Cecipolla: frumento, ceci, cipolla e carota

Per preparare le pappe, basta versare la quantità prevista di prodotto in un pentolino con la prefissata quantità di acqua bollente, cuocendo il tutto per il tempo scritto sulla confezione. Prima di essere consumata la pasta deve diventare morbida. Inoltre viene anche consigliato di fare una mantecatura finale aggiungendo olio EVO e formaggio grana.

Fratelli Desideri specificano che il prodotto è stato creato per essere consumato da bambini di età superiore ai 12 mesi e non rappresenta assolutamente un sostituto del latte materno. Inoltre deve far parte di un’alimentazione diversificata.