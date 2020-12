Erdnusse e Fascinations Coated Peanuts Wasabi di The Lorenz Bahlsen: richiamo per rischio allergeni

Sul sito Salute.gov sono comparsi un paio di richiami di alcuni prodotti a marchio The Lorenz Bahlsen: si tratta dei prodotti Erdnusse e Fascinations Coated Peanuts Wasabi. Alcuni lotti sono stati ritirati dal commercio a causa del rischio presenza allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 31 dicembre 2020, mentre sugli avvisi di richiamo non è indicata la data esatta dei controlli.

In entrambi i casi il marchio del prodotto è Lorenz, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH& Co KG Germany, Rathennaustr 54 a Neu-Isenburg, Germania. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG, mentre il nome del produttore è Krebaer Nusswerk, con sede dello stabilimento in Boxberger Str. 25 a Kreba-Neudorf, Germania.

Queste sono le denominazioni di vendita esatte dei prodotti interessati dal richiamo, inclusi i numeri di lotto:

Erdnusse 800g: numeri di lotto 0261, 0291, 0321 e 0351, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 1 aprile 2021, 1 maggio 2021 e 1 giugno 2021. L’unità di vendita è quella da 800g

Coated Peanuts Wasabi 100g: numeri di lotto 0171, 0172, 0291, 0322, 0352, 0381, 0421 e 0451, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 giugno 2021, 1 luglio 2021, 1 agsto 2021 e 1 settembre 2021. L’unità di vendita è quella da 100g

Il motivo del richiamo è legato al fatto che il prodotto contiene involontariamente l’allergene senape. Nelle avverte viene solamente indicato di telefonare al Servizio Clienti per ricevere ulteriori informazioni (0471-344366, da lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17). Nell’avviso di richiamo non è specificato, ma in questi casi chi è allergico alla senape dovrebbe evitare di consumare i lotti in questione.