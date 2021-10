Eridania entra nel registro dei Marchi Storici di interesse nazionale

di Manuela 25 Ottobre 2021

Dopo Galup e Polli, anche Eridania è entrata a far parte del registro dei Marchi Storici di interesse nazionale.

Voluto dal Ministero dello Sviluppo economico, questo registro è nato per tutelare le proprietà industriali delle aziende storiche italiane. Possono entrarne a far parte solamente quelle aziende che siano storicamente collegate al territorio nazionale e che abbiano registrato il loro marchio d’impresa da minimo 50 anni.

Grazie a questo riconoscimento, adesso il classico logo del brand Eridania potrà mostrare il simbolo del registro dei Marchi Storici di interesse nazionale, cioè l’immagine dell’Italia racchiusa nella scritta “Marchio Storico”.

Alessio Bruschetta, Dg di Eridania Italia, ha spiegato che l’essere entrati a far parte di questo registro è motivo di orgoglio e mostra quale sia il valore storico della loro azienda. Si tratta di un punto di arrivo fondamentale che conferma la loro identità radicata nel territorio, i valori e il legame col tessuto nazionale.

La Società Eridania – Fabbrica di Zucchero venne fondata il 27 febbraio 1899 in una sala del Banco di Sconto e Sete sto in via Ponte Reale 5 a Genova. Eridania è stata la prima azienda a decidere di diversificare la proprio offerta: oltre al classico zucchero bianco, nel corso degli anni sono arrivati lo zucchero di canna, gli sciroppi, i prodotti integrali e biologici, fino ad arrivare ai dolcificanti naturali a zero calorie.

Vista la varietà di prodotti, per Eridania non si parla solamente di “mercato dello zucchero” bensì di “dolcififazione” in generale.