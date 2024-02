Erling Haaland si lancia nel food con un gelato che porta il suo nome

Erling Haaland è uno di quei nomi che, se non l’ha già fatto, è comunque destinato a bucare la bolla calcistica per approdare saldamente nella cultura (almeno quella pop) generalista, un po’ come Messi e Cristiano Ronaldo (e Maradona e molti altri, beninteso) prima di lui. Il gigante norvegese dalla sua ha dei numeri che fanno dubitare della sua effettiva biodegradabilità, la gioventù e soprattutto delle abitudini alimentari che hanno già fatto discutere. Un esempio su tutti, naturalmente, è la ricetta del suo elisir di lunga vita: latte, fiori di cavolo e alcune foglie di spinaci, tutto frullato insieme. L’ideale prima del calcetto del giovedì sera, davvero.

Ebbene, questo lungo preambolo ci serve per dire che, a onore del vero, si potrebbe pensare che Erling Haaland abbia già intuito la sua potenzialità mediatica. Il primo indizio sono le informazioni lasciate trapelare circa la sua dieta, di cui vi abbiamo dato un assaggio nelle righe precedenti. Il secondo è il fatto che abbia appena deciso di lanciare un gelato chiamato “HAALAND”.

Ma ci sarà anche il gusto latte, cavolo e spinaci?

Difficile immaginare le tempestosissime sessioni di brainstorming che hanno portato il team di marketing di Haaland a scegliere un nome tanto innovativo: si tratta una delle più brillanti dimostrazioni di artigianato creativo degli ultimi anni. Vorremmo lasciarci andare del tutto al sarcasmo, ma in realtà non possiamo fare a meno di lasciare intendere uno spicchio di verità. Vogliamo dire, è un nome memorabile, facile da vendere e naturalmente unico: cosa c’è di meglio?

L’annuncio del lancio di HAALAND (il gelato eh, non il calciatore) è avvenuto direttamente dalla vetrina dei social, dove il vichingo del Manchester City appare stravaccato su un divano che manco il sottoscritto durante Sassuolo – Torino di sabato scorso e, dopo un breve sguardo rivolto alla telecamera, assaggia un morso di HAALAND. Sempre il gelato, sì.

IT'S ALMOST HERE – Exclusively available in Norway from 19.2 pic.twitter.com/PP4zc7WI9f — Erling Haaland (@ErlingHaaland) February 15, 2024

Il gelato di Erling Haaland farà il suo debutto ufficiale il 19 di febbraio, al momento in esclusiva sul mercato norvegese – ma considerando il peso specifico del personaggio è plausibile immaginare che, con il tempo dovuto, possa fare il suo approdo anche in altri Paesi.

Non tutti, nel frattempo, sembrano entusiasti della novità. “Non mangiare troppi zuccheri, bro” ha scritto un utente su Twitter. “Non ha bene ai calciatori”. Un secondo ha scritto: “Ma sarà salutare per un calciatore?”. Un terzo ha detto quello che tutti abbiamo pensato: “Ma come caspita si è seduto?”. Scherzi a parte, i commenti non hanno del tutto torto: il lancio di un gelato pare un po’ fuori linea per uno che ha ammesso di mangiarsi fegato e cuore delle mucche.