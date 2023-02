Ernst Knam festeggia gli 80 anni di Al Bano con quattro torte sul palco del Festival di Sanremo 2023

di Manuela Chimera 9 Febbraio 2023

Anche se non avete visto la puntata di ieri sera del Festival di Sanremo 2023, di sicuro girellando in rete vi sarete imbattuti nella notizia delle quattro torte enormi portate sul palco dell’Ariston per festeggiare gli 80 anni di Al Bano. Ebbene: quelle torte sono state tutte realizzate da Ernst Knam. Cosa abbastanza scontata visto che già qualche ora prima aveva portato a Sanremo una colossale torta per tutti i cantanti in gara.

Ernst Knam e le torte per Al Bano a Sanremo 2023

Sul palco dell’Ariston quest’anno sta salendo di tutto. Dalla premiata ditta “Blanco demolition” all’altrettanto premiata ditta “Gianni Morandi pulizie”. Solo che ieri sera sul palco hanno fatto capolino ben quattro torte. L’occasione è stata quella di festeggiare il compleanno di Al Bano che, ricordiamo, ieri sera ha cantato in veste di ospite a Sanremo insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri, rubando praticamente la scena a tutti gli altri cantanti.

Anzi: praticamente potevano intitolare la puntata di ieri sera “Sanremo 2023 Top Celebrity” e chiuderla lì, facendo cantare solamente Al Bano, Morandi e Ranieri, con il terzetto canoro che ha dato diecimila giri agli altri cantanti in gara. Comunque sia, quello che a noi interessa sono le torte.

A realizzarle è stato Ernst Knam, come da lui stesso confermato tramite un post su Instagram:

Nel post Knam spiega che le sue torte sono salite sul palco dell’Ariston durante la 73esima edizione di Sanremo per festeggiare gli 80 anni di Al Bano. Si tratta di quattro torte, ciascuna rappresentante 20 anni della carriera del cantante e che vogliono ripercorrere tutte le tappe di questo cantautore. Ogni torta, a tre piani, era decorata con fiori di colori diversi: bianchi, gialli, arancioni e rossi (devono aver tenuto Blanco lontano dall’Ariston visto che le torte sono riuscite ad arrivare integre sul palco insieme a tutti i fiori).

Come si può vedere nella foto, ciascuna torta riportava, poi, i titoli dei testi delle canzoni più famose di Al Bano. Ernst Knam ha poi fatto una foto insieme ad Al Bano e Massimo Ranieri. Una curiosità: nella foto tutti hanno il badge tranne Al Bano. Pure Massimo Ranieri ce l’ha, ma Al Bano no. Ma d’altra parte, chi negherebbe mai l’accesso al palco proprio a lui, anche se sprovvisto di badge?

Ma l’idilliaco amore fra Ernst Knam e questa edizione del Festival di Sanremo era già cominciato un paio di giorni fa quando il maestro pasticcere aveva portato in dono ai cantanti una maxi torta in movimento di sette piani, piena zeppa di lollipop, praline e tartellette, tutta decorata con i nomi dei cantanti in gara.