Deliveroo riporta i Jalisse al Festival di Sanremo 2023, ma solo su Instagram

di Manuela Chimera 7 Febbraio 2023

Ci voleva Deliveroo per riuscire a riportare i Jalisse al Festival di Sanremo 2023. Ma no, neanche l’app di food delivery è riuscita nell’impresa di farli tornare sul palco dell’Ariston, ma almeno su Instagram in occasione della kermesse musicale sì.

Deliveroo, i Jalisse e il Festival di Sanremo

L’iniziativa che unisce Deliveroo e i Jalisse, vincitori dell’edizione del 1997 con la canzone “Fiumi di parole” e poi per 26 anni sempre “scartati” (per qualche motivo i Jalisse, pur provandoci, non sono mai riusciti a tornare sul palco dell’Ariston, chi si occupa di decidere quali canzoni saranno ammesse li ha sempre lasciati a bocca asciutta), si intitola “Le cose più buone sono quelle più scartate”.

In pratica dal 7 all’11 febbraio, i giorni del Festival per l’appunto, i Jalisse canteranno cinque brani (fra cui anche un inedito) che, durante questi anni, Sanremo ha sempre rifiutato. Questi brani scartati verranno proposti sia sull’account Instagram ufficiale di Deliveroo (lo trovate presso (@Deliveroo_Italy)) che sul quello dei Jalisse (questa volta lo trovate presso @Jalisse_official).

Ma attenzione: in ogni brano i Jalisse inseriranno il numero 26 (proprio il numero degli anni in cui il Festival li ha snobbati). Il numero sarà presente una sola volta per canzone e, insieme alla parola che lo precede, formerà un codice sconto giornaliero da poter usare, solo per quel giorno, si intende, sull’app di Deliveroo.

L’app di food delivery sottolinea, poi, che ogni sconto sarà valido solo per un giorno, quello in cui sugli account esce il video con la canzone dei Jalisse.

Un modo buffo per Deliveroo di celebrare la settimana del Festival di Sanremo, abbinando il fatto che i Jalisse sono perennemente “scartati” da Sanremo al fatto che Deliveroo è un esperto di cose consegnate e “scartate”.

Mentre ancora ci interroghiamo sul perché Sanremo si accanisca così tanto contro i poveri Jalisse (sul palco sono saliti veramente tutti, manca solo Puffo Stonato, ma i Jalisse no, non possono tornarci), non possiamo fare a meno di chiederci se Deliveroo non possa fare in modo di riportare al Festival, con qualche metodo alternativo, anche il maestro Beppe Vessicchio. Anche se è probabile che il maestro si stabilisca in pianta stabile sul divano dei The Jackal per tutta la durata della kermesse musicale.

A proposito di Festival di Sanremo, chissà se gli esponenti di FDI si ricrederanno sulla canzone Made in Italy di Rosa Chemical? Diciamo che una certa categoria politica non aveva apprezzato troppo questa canzone che calpesta la sovranità alimentare tanto amata e promossa dal governo attuale.