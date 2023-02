Errico Porzio aprirà una pizzeria sul Lungomare di Napoli

di Luca Venturino 1 Febbraio 2023

Errico Porzio aprirà una nuova pizzeria in via Partenope, sul Lungomare di Napoli: stando a quanto lasciato trapelare, la nuova sede del pizzaiolo star dei social si svilupperà su di uno spazio di ben due piani, di cui il primo interrato, e potrà vantare un totale complessivo di 350 posti a sedere. Al di là delle dimensioni e dei numeri, tuttavia, a incantare sarà soprattutto il panorama, con il locale – che rimane comunque uno dei più grandi della catene di pizzerie Porzio – che si andrà di fatto ad affacciare sulla cornice del Golfo di Napoli e su Posillipo.

La nuova pizzeria di Porzio sul Lungomare: date di apertura e menu

Come potrete certamente immaginare non ci sono ancora stime esatte per quanto riguarda la effettiva data di apertura del nuovo locale, ma stando a quanto trapelato l’apertura delle porte al pubblico dovrebbe avvenire per il mese di marzo. Non sono da escludere, naturalmente, eventuali proroghe per gli inaspettati incidenti di percorso: il progetto, d’altronde, è ancora in fase di sviluppo e si è ancora nel pieno dei lavori, e considerando la mole del futuro locale è facile immaginare che il potenziale imprevisto sia sempre dietro l’angolo.

LEGGI ANCHE Napoli: i tram storici diventano bar e pizzerie itineranti su rotaia

Insomma, gli amanti della pizza partenopea dovranno portare ancora un poco di pazienza – un mesetto bello pieno nella migliore delle ipotesi, e qualche settimana in più in caso di eventuali complicazioni o ritardi. Il buon Errico Porzio, nel frattempo, ha già ritenuto opportuno mettere le mani avanti e sottolineare come non voglia polemizzare con i suoi futuri vicini di casa, Gino Sorbillo naturalmente in primis: “Ho ottimi rapporti con tutti i miei colleghi” ha commentato il pizzaiolo. “Nessuna guerra c’è o ci sarà né con Gino Sorbillo né con altri. Per fortuna Napoli sta vivendo un periodo d’oro sul fronte turismo e visitatori, e c’è spazio per tutti. L’unica battaglia che vogliamo fare è quella della qualità: portare il prodotto pizza sempre più in alto”.

C’è qualche informazione in più, invece, per quanto riguarda il menu del nuovo locale: il filone dominante è ovviamente quello tradizionale della pizza classica napoletana, ma non mancherà una selezione di primi piatti per i clienti più piccoli o per coloro che evidentemente preferiscono mangiare altro (ma perché andare in una pizzeria di Porzio, allora?). Una ultima curiosità: pare che parte dei locali in cui andrà a nascere il nuovo locale di Porzio hanno già ospitato grandi pizzerie, come Rosso Pomodoro e Fiorenzano.