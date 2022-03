Esselunga e l’esoscheletro per ridurre la fatica dei dipendenti potrebbe presto arrivare in altre aziende

di Marco Locatelli 11 Marzo 2022

Dopo Esselunga, l’esoscheletro per aiutare i dipendenti a fare meno fatica potrebbe in futuro sbarcare in altre aziende. Martedì 01 Marzo 2022 si è svolto in FAD (formazione a distanza) il primo corso in Italia destinato agli RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) che ha trattato come tematica principale l’adozione degli Esoscheletri Passivi per arti superiori all’interno delle aziende.

Il corso, unico nel suo genere, è nato dall’esperienza di AZeta Solutions SRL nel mondo della robotica e degli esoscheletri, ed ha visto lo svolgersi della sua prima edizione grazie alla collaborazione con l’ente di formazione e consulenza MG Safety&Engineering SRL.

La partecipazione di ulteriori relatori esperti in materia, quali Iuvo, Comau e Fondazione Ergo, ha garantito l’ottima riuscita del corso, che è diviso in due sezioni: teorica e pratica. La parte teorica ha offerto una panoramica generale di vari aspetti: accenno alla storia e nascita degli esoscheletri, vantaggi nell’utilizzo, analisi approfondita degli studi e dei test elettromiografici con i relativi indici di valutazione del rischio ergonomico. Nella parte pratica, conclusiva del corso, i partecipanti in presenza hanno effettuato una prova dell’Esoscheletro Passivo MATE-XT di COMAU, a cui hanno assistito i partecipanti collegati da remoto. Infine sono stati presentati foto/video di case history in diversi settori (alimentare, farmaceutico, lavorazione metalli e plastiche, etc).

Elisa Stivan, Sales & Marketing Specialist di AZeta Solutions, ha dichiarato “Il mondo degli Esoscheletri Industriali si sta plasmando in questi anni, e sono in continuo aumento le domande di operatori e responsabili sicurezza. Era arrivato il momento di mettere un po’ di chiarezza e permettere alle aziende italiane di accedere alle corrette informazioni con rapidità e semplicità, per offrire un’alternativa alla “ricerca in internet” che ad oggi per la maggior parte offre risultati frammentati e molto spesso in lingua inglese.”

Ha successivamente aggiunto “C’è ancora molta strada da fare: normative, legislazioni, bandi e sgravi fiscali non sono adeguatamente aggiornati, ma con questo primo corso siamo fiduciosi di aver impostato le basi necessarie per diffondere la cultura degli esoscheletri.”

A seguito del successo dell’evento e della moltitudine di richieste di partecipazione dalle diverse regioni, sono già state previste due nuove edizioni, Luglio e Dicembre 2022, sempre in modalità FAD e della durata di 4H ciascuna. Nicola Ciolli, amministratore di MG Safety&Engineering, ha sottolineato “Le figure che si occupano di sicurezza sono sempre più pressate dalle aziende per trovare soluzioni economiche e rapide alle più svariate problematiche. Come attori della prevenzione è nostro compito offrire loro queste soluzioni; come l’adozione di esoscheletri per la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici o l’applicazione di realtà virtuale per la formazione degli operatori”.