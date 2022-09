Esselunga lancia la “Borsa del cavolo” in limited edition

di Manuela 23 Settembre 2022

Anche Esselunga ha deciso di lanciarsi nel mondo delle limited edition e ha iniziato con un primo digital drop sui social. In pratica ha tenuto un concorso lampo su Instagram dove metteva in palio quella che Esselunga stessa ha definito come la “Borsa del cavolo”.

Perché effettivamente, il premio per chi partecipava al concorso su Instagram, era una borsa a forma di cavolo. Ovviamente verde e con tutte le venature del caso tipiche del vegetale in questione.

Il concorso era rivolto solamente agli utenti di Instagram. I primi novantanove velocissimi utenti sono riusciti a ottenere l’ambitissima borsa-cavolo, la prima limited edition di Esselunga. Con una brama che non si vedeva dai tempi delle scarpe di Lidl, ecco che gli utenti si sono precipitati su Instagram, pronti ad accaparrarsi la borsa.

Praticamente le borse messe in palio da Esselunga sono finite in soli tre minuti. In realtà ne è rimasta una centesima da attribuire, ma questa verrà sorteggiata e regalata a un fortunello fra i restanti partecipanti.

Ma perché Esselunga ha voluto intraprendere la strada dei drop digital? Semplicemente perché è in corso un piano di trasformazione digitale dell’azienda. Non resta che attendere le prossime limited edition visto che sulla pagina Facebook di Esselunga ci sono le foto di alcuni allestimenti a Milano e Torino con borsellini giganti a forma di limone, mela verde e fragola.