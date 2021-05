Lidl: le scarpe tornano nei discount, insieme agli assembramenti

Anche questa volta le sneaker di Lidl in edizione limitata, tornate nei supermercati proprio oggi, 10 maggio, hanno fatto letteralmente impazzire gli italiani: sono diversi infatti gli episodi di assembramento per accaparrarsi le ambitissime scarpe.

Le scarpe, come lo scorso novembre, sono vendute al prezzo di 12,99 euro negli oltre 680 punti vendita Lidl presenti in Italia. Al loro debutto le scarpe Lidl generarono inoltre numerosi episodi di reselling, a prezzi che raggiunsero cifre a dir poco “folli” su siti di rivendita online come eBay.

Come evidenzia il Corriere della Sera, c’è però una differenza sostanziale rispetto allo scorso novembre, quando le persone si avventavano sulle scarpe acquistandone il più possibile, senza badare troppo al numero.

Oggi, infatti, gli acquirenti si sono fiondati all’acquisto in modo più oculato, chiedendo agli altri clienti vicini quali fossero i numeri disponibili. Sold out in pochissimo tempo infatti i numeri più comuni, come il 40, 41, 42 e 43.

Improbabile dunque si verificherà ancora il fenomeno del reselling questa volta, perlomeno non in modo così imponente.

Fonte: Corriere.it – Photo Credit: Corriere della Sera