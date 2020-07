Esselunga: Marina Caprotti è il nuovo presidente dell’azienda

Torniamo a parlare di Esselunga: sarà Marina Caprotti il nuovo presidente dell’azienda. Se ricordate, qualche tempo fa era stata data la notizia che i supermercati Esselunga, dopo lunga diatriba legale, erano tornati in mano al 100% a Marina e Giuliana Caprotti. Ebbene, adesso è stata scelta Marina, 42 anni, vicepresidente del gruppo sin dal 2017, come nuovo presidente.

Breve recap: attualmente Marina Caprotti, figlia del fondatore Bernardo Caprotti e Giuliana Albera, seconda moglie dell’uomo, sono proprietarie dell’azienda al 100%, avendo acquisito la quota del 30% dai fratelli Giuseppe e Violetta Caprotti.

Oltre a Marina Caprotti al vertice dell’azienda, a proposito del direttivo avremo Carlo Salza come vicepresidente (fa parte di Esselunga sin dal 2002, è stato ceo del gruppo per 11 anni prima che a gennaio 2020 facesso posto a Sami Kahale).

Gli altri membri del cda saranno:

Vincenzo Mariconda

Francesco Moncada di Paternò

Sami Kahale

Carlo Gualdi (generale)

Stefano Tronconi

Gabriele Villa

Paolo Francesco Tronca (prefetto)

Lorenzo Piaget

Per quanto riguarda Giuliana Carpotti Albera a lei rimane il titolo di presidente onoraria. L’azienda riparte con un nuovo direttivo, in un momento di forte crescita: ai già 159 supermercati dislocati in otto regioni si aggiungeranno le nuove aperture di Montcatini, Genova, Mantova e Livorno. Inoltre pare che verranno realizzati nuovi negozi di prossimità con insegna LaEsse: due sono già stati aperti a Milano.