Estate 2020: i dolci più acquistati dagli italiani secondo Everli

In questa strana estate 2020 quali sono stati i dolci estivi più comprati dagli italiani? A svelarci l’arcano sono i dati forniti da Everli, marketplace della spesa online. Pare che ci sia stato un aumento del 3% degli acquisti di gelati, sorbetti, ghiaccioli e dessert surgelati.

Il lockdown potrebbe aver influito su questo incremento. Da una parte c’è il più limitato accesso alle gelaterie artigianali, mentre dall’altro, forse, i consumatori hanno cercato di consolarsi con i dolci estivi anche in primavera. I numeri parlano chiaro: nel 2019 il mese in cui si ha avuto il picco della spesa per i dolci estivi è stato luglio, mentre nel 2020 l’aumento degli acquisti in tal senso è iniziato a marzo e continua ancora adesso a rimanere alto.

Se vi state chiedendo quali siano stati i dolci estivi più comprati, al primo posto abbiamo i ghiaccioli assortiti (soprattutto gusto limone, arancia, amarena e menta), seguiti dai vari coni alla panna e dagli stecchi gelato mini. Scendendo dal podio, al quarto posto troviamo i ghiaccioli al limone con stecco fatto di liquirizia, al quinto abbiamo i coni alla panna con granella di nocciole e al sesto di nuovo gli stecchi, ma questa volta alla vaniglia e ricoperti di cioccolato e mandorle.

Al settimo posto troviamo le barrette di gelato cocco e cioccolato, mentre per avere i biscotti gelato con glassa al cacao dobbiamo attendere l’ottava posizione. Penultima posizione per le tradizionali coppe al caffè, mentre in ultima posizione ci sono le barrette di gelato al caramello mou e arachidi. Ecco la classifica:

Ghiaccioli assortiti (limone, arancia, amarena e menta) Coni alla panna Stecchi gelato in formato mini Stecchi al limone con bastoncino di liquirizia Coni alla panna con granella di nocciole Stecchi alla vaniglia ricoperti di cioccolato e mandorle Barrette di gelato cocco e cioccolato Biscotti gelato con glassa di cacao Coppe al caffè Barrette di gelato al caramello mou e arachidi

Avrete di sicuro notato che in questa top ten manca un formato importantissimo: il gelato in vaschetta. Pare che questo formato sia andato tantissimo in alcuni supermercati del centro e nord, con alte concentrazioni a Mantova, Varese, Savona, Livorno e Roma. Le vaschette più vendute sono quelle da 1 kg con gusti assortiti. Questa la classifica delle vaschette:

Vaschetta da 1 kg gusti assortiti Vaschetta da 500 grammi gusto caramello Vaschetta da 500 grammi gusto crema Vaschetta da 500 grammi gusto vaniglia Vaschetta da 500 grammi gusto variegato al tiramisù Vaschetta da 500 grammi gusto nocciola Vaschetta da 500 grammi gusto cioccolato fondente Vaschetta da 500 grammi gusto stracciatella Vaschetta da 500 grammi gusto vaniglia variegato al pistacchio Vaschetta da 500 grammi gusto pistacchio

Da segnalare in 12esima posizione il gelato alla noce, scelta assai bizzarra. Se dalle vaschette ci spostiamo alle coppette monoporzione, qui è il caffè a dominare la scena. In questo caso la classifica diventa:

Coppetta al caffè Coppetta metà panna e metà cioccolato Coppetta al cappuccino Coppetta affogato all’amarena Coppetta affogato al cioccolato

Sempre nei supermercati, vanno molto anche altri tipi di dessert surgelati al cucchiaio:

Torta gelato alla vaniglia con sfoglie al cioccolato Tartufo al cioccolato Tartufo alla panna Tronchetto alla vaniglia Torta gelato gusto tiramisù

Per quanto riguarda le città in cui si sono consumati (e si stanno consumando) più dolci estivi, abbiamo:

Livorno (stecchi alla vaniglia ricoperti di cioccolato e mandorle, le barrette di gelato al caramello mou e arachidi e i coni alla panna con granella di nocciole) Varese (ghiaccioli e mini gelati su stecco) Brescia (coni alla panna) Venezia (stecco alla vaniglia ricoperto di cioccolato e mandorle) Roma (cono alla panna e mini biscotti al cioccolato e stracciatella) Savona (mini stecchi, coni alla panna con granella di nocciole e pralinati all’amarena) Modena (barrette di gelato al cocco e cioccolato) Mantova (coni alla panna) Pesaro e Urbino (cono alla panna e stecchi alla vaniglia ricoperti al cioccolato al latte, al cioccolato bianco e con scaglie di mandorle) Genova (ghiaccioli al limone con bastoncini di liquirizia)

