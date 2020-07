Estate 2020: i piatti regionali più ordinati in Italia secondo TheFork

Che estate sarebbe senza classifiche ed elenchi? Questa volta è The Fork, la nota app per le prenotazioni al ristorante, a rivelare quali siano i piatti regionali più ordinati in Italia in questa estate 2020. Non perdiamo dunque tempo e, regione per regione, scopriamo quali piatti tradizionali gli italiani stiano ordinando nei locali.

Valle d’Aosta

Seupa à la Vapelenentse: zuppa con pane bianco raffermo, burro, brodo di cavolo verza e Fontina valdostana

Costoloette alla valdostana: costolette farcite con prosciutto cotto e Fontina

Polenta concia: polenta con toma e Fontina

Piemonte

Gnocchi al Castelmagno: gnocchi di patate con formaggio Castelmagno

Agnolotti del plin : agnolotti rettangolari e più piccoli del solito

Tajarin: pasta lunga fresca all'uovo e farina di mais

Lombardia

Pizzoccheri: pasta di farine miste e forma rettangolare

Casoncelli: pasta fresca ripiena a forma di mezzaluna

Polenta e misultin: polenta e pesci di lago

Veneto

Baccalà alla vicentina: stoccafisso con latte e cipolle

Risi e bisi: riso e piselli

Sarde in saor: sarde fritte con cipolle cotte in aceto e caramellate, uvetta e pinoli

Trentino-Alto Adige

Canederli: polpette di pane raffermo (come ci insegna una recente puntata di Quattro Ristoranti con Alessandro Borghese) con speck, uova, cipolle e erba cipollina

Strudel: dolce di sfoglia ripieno di mele, uvetta, pinoli e cannella

Spatzle: gncchetti con spinaci, speck e panna

Friuli-Venezia Giulia

Frico e polenta: polenta con formaggi, patate e cipolla

Muset e brovade: insaccato tipo cotechino con rapa bianca

Emilia Romagna

Piadina romagnola

Gnocco fritto: fagottini friti di farina, strutto e acqua gassata accompagnati con salumi, salse o creme (anche dolci)

Lasagne bolognesi: quella tradizionale si prepara con il ragù di carne mista e la polpa di pomodoro

Liguria

Trofie al pesto: pasta allungata con pesto

Brandacujùn: stoccafisso con aglio, prezzemolo, succo di limone, patate e olive taggiasche

Focaccia di Recco: focaccia col formaggio

Toscana

Cacciucco: zuppa di pesce

Bistecca alla fiorentina : bistecca di vitellone o scottona, taglio alto, con osso, cotto sulla griglia e al sangue

Panzanella

Umbria

Tagliatelle al tartufo

Pasta alla norcina: pasta con salsicce di Norcia e tartufo nero

Friccò all’Eugubina: spezzatino di carni miste con peperoncino, acciughe e erbe aromatiche

Abruzzo

Arrosticini: spiedini di pecora

Marche

Coniglio in porchetta: coniglio con fegatini, pancetta, salsiccia/lardo e finocchietto

Ciauscolo: salume di carne di maiale

Lazio

Carbonara

Pomodori ripieni con riso: pomodori cotti al forno e ripieni di riso con patate

Saltimbocca alla romana: fettine di vitello con sopra una fettina di speck o prosciutto crudo, salvia e marinatura nel vino bianco

Molise

Cavatelli con i broccoli: pasta corta con ragù o broccoli

Crioli: pasta lunga all’uovo con ragù e sugo di baccalà e noci

Soppressata molisana: salume a forma di parallelepipedo

Campania

Pizza napoletana

Impepata di cozze

Pasta al ragù napoletano

Puglia

Tiella di riso, cozze e patate

Bombette pugliesi: involtini di carne di maiale ripieni di formaggio

Orecchiette e cime di rapa

Calabria

Fileja con la ‘nduja: pasta allungata con sugo di ìnduja (insaccato calabro variamente piccante)

Basilicata

Baccalà e peperoni cruschi: baccalà con peperoni dolci essiccati e poi cotti in olio bollente

Sicilia

Cous cous alla trapanese (solo con pesce)

Pasta alla Norma: pasta con sugo di pomodori freschi, melanzane fritte e ricotta salata

Caponata

Sardegna