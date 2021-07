Europei 2021: Coca Cola lancia un’edizione speciale per la vittoria dell’Italia

Anche Coca Cola, sponsor di questi Europei 2021, ha deciso di celebrare la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra. E lo ha fatto a modo suo, lanciando un’edizione speciale dedicata proprio all’Italia vincitrice.

Questa limited edition celebrativa sarà messa in vendita solamente in alcuni punti vendita selezionati (e solo fino a esaurimento scorte). In questo modo Coca Cola vuole festeggiare insieme ai tifosi italiani la vittoria di Euro 2020. Sull’etichetta della confezione, al di sotto della scritta Coca Cola Original Taste, compare infatti la scritta Euro2020 Campioni Italia. Il tutto immerso in un mare di coriandoli.

Viene spontaneo chiedersi se Coca Cola avesse a disposizione una serie di bottigliette della vittoria dedicate a ogni possibile vincitore da immettere prontamente sul mercato a seconda della squadra trionfatrice. Ma non lo sapremo mai.

Comunque sia, questa edizione di UEFA Euro 2020 verrà ricordata non solo per l’Italia vincitrice e per il gesto di rifiuto di Cristiano Ronaldo nei confronti dello sponsor Coca Cola durante una conferenza stampa, ma anche per il fatto che gli Europei 2021 hanno rappresentato il debutto sul mercato delle nuove bottiglie Coca Cola realizzate totalmente in rPET. Inoltre anche questa limited edition sarà realizzata tutta in plastica riciclata al 100%.

Raluca Vlad, direttore Marketing di Coca Cola Italia, ha spiegato che, in qualità di partner ufficiali di UEFA Euro 2020, hanno voluto congratularsi con i vincitori e omaggiare e rinfrescare i tifosi. Queste le sue parole: “Coca Cola vuole continuare a ispirare i fan e a sostenere il loro amore per lo sport, invitando tutti a superare le distanze attraverso la condivisione delle proprie passioni, perché quando tifiamo insieme c’è ancora più gusto”.