Eurospin collabora con Alfonsino per le consegne a domicilio

Eurospin ha deciso di collaborare con Alfonsino per potenziare il suo servizio di consegna a domicilio: ecco come funziona il suo delivery.

di Manuela 11 Febbraio 2022

Mentre Ferrero annuncia l’intenzione di voler continuare a collaborare con Deliverti per quanto riguarda l’e-commerce, ecco che Eurospin ha deciso di affidarsi ad Alfonsino per quanto concerne le consegne a domicilio.

La nota catena di discount ha deciso di implementare i servizi per il consumatore venendo incontro alle nuove abitudini di acquisto. Visto che i clienti dimostrano di apprezzare sempre di più home delivery, eCommerce e quick commerce, ecco che Eurospin ha deciso di scegliere Alfonsino come partner per garantire ai consumatori il servizio di consegna a domicilio.

Alfonsino è una startup che si è specializzata nelle consegne a domicilio nei comuni italiani di piccole e medie dimensioni. Attualmente pare che questa collaborazione verrà attivata in otto città del Sud Italia.

Carmine Iodice, amministratore delegato di Alfonsino, ha fatto sapere che stanno cercando di favorire l’accesso ai marchi più amati in Italia in modo che tutti possano ricevere la spesa a domicilio. Il grocery on demand era stato lanciato durante la pandemia con lo scopo di aiutare gli italiani, ma nel corso del 2021 il servizio è diventato una parte fondamentale per la loro azienda.

Adesso, grazie a questa partnership importante, Alfonsino mira a diventare un’app sempre più essenziale per gli utenti. In futuro, poi, i piani sono quelli di espandere il servizio di Alfonsino anche ad altri centri abitati.