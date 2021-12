Eurospin, Formaggio primosale di Pascoli italiani Pecoricco: richiamo per rischio microbiologico

Richiamo sul sito Salute.gov per un prodotto distribuito da Eurospin: ritirato lotto del Formaggio primosale con olive, rucola e peperoncino di Pascoli italiani Pecoricco per un rischio microbiologico.

di Manuela 30 Dicembre 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto del Formaggio primosale di Pascoli italiani Pecoricco distribuito da Eurospin a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 30 dicembre 2021, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 31 dicembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Formaggio ovicaprino canestrato primosale con olive, rucola e peperoncino. Il marchio del prodotto è Pascoli Italiani, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Eurospin Italia. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT W8E4K, mentre il nome del produttore è Nebrolat Soc. Coop. Agr. con sede dello stabilimento in via Ciantro – c/o Centro EMrcantine Sicilia Cap. di Milazzo a Milazzo (ME).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 66 33321, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 giugno 2022. L’unità di vendita è di peso variabile.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico: in un campione analizzato in sede di autocontrollo da Eurospin Italia è stata riscontrata la presenza di Salmonella. Viene precisato, poi, che il prodotto è stato commercializzato solamente nei punti vendita di Sicilia e Calabria.

Nelle avvertenze si invita la gentile clientela a non consumare il prodotto con lotto 66 33321 e con data di scadenza 27/06/2022 e a riportarlo presso il punto vendita Eurospin di riferimento per chiedere o la sostituzione o il rimborso.