Eurospin, Pasta fresca Tre Mulini: richiamo per rischio presenza allergeni

Sul sito Salute.gov è comparso un nuovo richiamo: questa volta si tratta di un lotto della Pasta fresca Tre Mulini (semola di grano duro) prodotto per conto di Eurospin. Nell’avviso di richiamo si evince che il ritiro si è reso necessario a causa del rischio presenza allergeni. Sul sito la data del richiamo è del 6 aprile 2020, mentre la data effettiva del richiamo è del 30 marzo 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto ritirato è Fusilli – Pasta Fresca, il marchio del prodotto è Tre Mulini e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Eurospin Italia SpA. Il nome del produttore è P.A.C. srl con sede dello stabilimento in via Alessandro Volta 1 a Melfi, provincia di Potenza.

Il numero di lotto interessato dal richiamo è 200215 con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 15 maggio 2020 e unità di vendita da 500 grammi.

Nell’avviso si legge che il motivo del richiamo è la possibile presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta. Per questa ragione nelle avvertenze viene spiegato che il prodotto in questione non è idoneo al consumo da parte di persone allergiche alla soia. Pertanto questi consumatori sono invitati a non consumare il prodotto e a riportarlo presso i punti vendita Eurospin dove verrà o sostituito o rimborsato.