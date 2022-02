Expo 2020: i visitatori più spendaccioni amano mangiare al padiglione dell’Italia

di Luca Venturino 3 Febbraio 2022

A Expo 2020, a Dubai, il padiglione dell’Italia è quello più frequentato dai visitatori che, in media, spendono di più: è quanto emerge da un rapporto redatto da Network International, che ha analizzato la spesa internazionale e domestica negli Emirati Arabi Uniti confrontandola con i livelli prepandemici e rilevato le tendenze di consumo nei primi tre mesi dell’esposizione in corso.

A livello generale i calcoli redatti da Network sottolineano l’efficacia di Expo nell’attrare visitatori internazionale, tanto che la loro spesa rappresenta il 42% del totale: in media, i visitatori internazionali hanno speso il 10% della spesa complessiva del viaggio negli Emirati Arabi Uniti proprio presso i vari padiglioni. In particolare, l’analisi mostra anche la spesa media è aumentata in occasione di un eventuale seconda visita, con quella dei visitatori domestici in aumento del 17% e quella dei visitatori internazionali in aumento del 4% (d’altronde si torna sempre dove si sta – o meglio, si mangia – bene).

Parlavamo, però, di spendaccioni: ebbene, i visitatori con le mani più bucate vengono dall’Arabia Saudita, Stati Uniti e Russia; con il padiglione italiano curato da Niko Romito che per l’appunto vanta la preferenza complessiva. Seguono Germania, Giappone, Spagna e Thailandia, mentre i padiglioni che più in generale hanno ricevuto la maggior spesa sono stati Belgio, Francia, Arabia Saudita, Giappone e ancora Italia.