Niko Romito gestirà la ristorazione del Padiglione Italia a Expo Dubai

Sarà Niko Romito a occuparsi dell’offerta della ristorazione nel Padiglione Italia a Expo Dubai. E lo farà portando due modelli: il Ristorante Niko Romito dei Bvlgari Hotels e lo Spazio Niko Romito Bar e Cucina.

In questo modo all’Expo Dubai potranno essere messi in mostra i classici della tradizione culinaria italiana, ma reinterpretati in chiave moderna dallo chef. Non mancheranno i piatti tipici dei ristoranti Niko Romito dei Bvlgari Hotels, mentre da Spazio Niko Romito Bar e Cucina arriva il mix fra il bar all’italiana, l’osteria con cucina casalinga, il locale dedicato agli aperitivi e la sala da tè.

L’offerta partirà proprio dalla prima colazione, presentando le tipiche abitudini italiane. Le ricette saranno moderne e leggere, mentre spiccheranno i prodotti più famosi della cucina dello chef.

Niko Romito ha spiegato che la “cucina italiana ha un grandissimo potere evocativo: è stupefacente come un solo boccone, un singolo sorso di vino siano in grado di evocare, in pochi secondi, territori, produttori, secoli di storia e di attitudine al gusto e alla bellezza”.

Lo chef parla del cibo e del vino come di un linguaggio universale, comprensibile a tutti. Inoltre si è poi dichiarato onorato di rappresentare l’Italia all’Expo Dubai (e ricorda che ha aperto a Milano lo Spazio durante Expo 2015).